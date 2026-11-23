В Березовском районе Одесской области правоохранители обнаружили тело младенца в выгребной яме на территории частного домовладения. Одновременно в полицию поступило сообщение о 38-летней местной жительнице, которую госпитализировали с кровотечением.

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Женщина объяснила медикам, что у нее случился выкидыш в уличном туалете. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Что известно о трагедии в Одесской области

Как сообщили правоохранители, медики передали полиции информацию о 38-летней жительнице Березовского района, которую доставили из дома в больницу из-за кровотечения.

Женщина рассказала, что у нее случился выкидыш в уличном туалете. После получения сообщения правоохранители выехали по месту ее проживания, чтобы проверить обстоятельства происшествия.

Во время осмотра частного домовладения в выгребной яме обнаружили тело младенца. По предварительным данным, ребенок находился на 8–9 месяце внутриутробного развития.

Полиция открыла уголовное производство

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье 117 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка.

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Тело младенца направили на судебно-медицинскую экспертизу. Специалисты должны установить причину смерти.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Процессуальное руководство по делу осуществляет Березовская окружная прокуратура.

Как сообщал OBOZ.UA, в Одесской области сообщили о подозрении руководительнице Службы по делам детей одного из районов области после смерти месячного мальчика. По данным следствия, чиновница знала о ненадлежащих условиях проживания детей в семье, но своевременно не приняла мер для их защиты.

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