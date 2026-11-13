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На Одесчине пьяный водитель сбил мать с двумя детьми на пешеходном переходе. Фото

Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
Time to read1 мин
381
На Одесчине пьяный водитель сбил мать с двумя детьми на пешеходном переходе. Фото
Сейчас женщина и дети находятся под наблюдением врачей. Источник: od.npu.gov.ua

В городе Южное Одесской области вечером 12 ноября водитель автомобиля Toyota сбил 42-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу вместе с двумя детьми. В результате ДТП пострадали женщина, ее 5-летняя дочь и 1-месячный внук, который находился в детской коляске.

Об обстоятельствах аварии сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области. По предварительной информации медиков, все трое получили ушибы и синяки. Сейчас женщина и дети находятся под наблюдением врачей.

На Одесчине пьяный водитель сбил мать с двумя детьми на пешеходном переходе. Фото

Водитель автомобиля Toyota сбил 42-летнюю женщину. Источник: od.npu.gov.ua

Правоохранители установили, что за рулем Toyota находился 47-летний мужчина. Проверка на состояние алкогольного опьянения показала 2,44 промилле алкоголя в его крови. Это более чем в 12 раз превышает допустимую норму, которая составляет 0,2 промилле.

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Полицейские подчеркнули, что управление автомобилем в состоянии опьянения создает прямую угрозу жизни и здоровью людей и может привести к административной или уголовной ответственности.

На Одесчине пьяный водитель сбил мать с двумя детьми на пешеходном переходе. Фото

Пострадали женщина, ее 5-летняя дочь и 1-месячный внук. Источник: od.npu.gov.ua

Какое наказание

В отношении водителя правоохранители составили административные протоколы по двум статьям Кодекса Украины об административных правонарушениях:

  • ч. 1 ст. 130 – управление транспортным средством в состоянии опьянения;
  • ст. 124 – нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств или другого имущества.

Максимальное наказание, которое грозит водителю, – штраф в размере 17 тысяч гривен с лишением права управлять транспортными средствами на один год.

На Одесчине пьяный водитель сбил мать с двумя детьми на пешеходном переходе. Фото

В полиции призвали соблюдать правила дорожного движения. Источник: od.npu.gov.ua

В полиции в очередной раз призвали водителей соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными вблизи пешеходных переходов, заблаговременно снижать скорость и быть готовыми остановиться, чтобы пропустить пешеходов. Отдельно правоохранители напомнили, что ни при каких обстоятельствах нельзя садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что под Киевом Mercedes сбил 6-летнюю девочку, после аварии ребенка госпитализировали.

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