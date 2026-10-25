На Одесчине пьяный водитель сбил двух 14-летних парней и протаранил дерево. Фото

На Одесчине водитель автомобиля Chevrolet в состоянии алкогольного опьянения сбил двух 14-летних подростков, которые шли по обочине, после чего врезался в дерево. Оба парня были госпитализированы с телесными повреждениями, а водителя задержали.

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Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области. Дорожно-транспортное происшествие произошло поздно вечером 24 октября в одном из населенных пунктов Великобуялицкой громады Березовского района.

Что известно о ДТП на Одесчине

По предварительным данным правоохранителей, местный житель за рулем Chevrolet наехал на двух парней, которые двигались по обочине дороги. После этого автомобиль выехал с траектории движения и врезался в дерево.

Обоих пострадавших подростков доставили в больницу с различными телесными повреждениями.

Проверка показала, что в организме 40-летнего водителя было 1,96 промилле алкоголя – почти в десять раз больше допустимой нормы.

Какое наказание грозит водителю

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем тяжкие телесные повреждения.

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Санкция этой статьи предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до восьми лет.

Полицейские задержали мужчину. Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения. В рамках уголовного производства правоохранители планируют провести судебные экспертизы и другие процессуальные действия, чтобы установить все обстоятельства аварии.

В полиции в очередной раз призвали водителей не садиться за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, соблюдать скоростные ограничения и следить за дорожной обстановкой. Пешеходам напомнили о необходимости использовать светоотражающие элементы в темное время суток.

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Напомним, в Ровненской области автомобиль Opel сбил 8-летнего мальчика, который ехал на велосипеде. Ребенок получил тяжелые травмы и умер в больнице через шесть дней после аварии, а водителю грозит до восьми лет лишения свободы.

Как писал OBOZ.UA, в Днепропетровской области пьяный водитель багги сбил 11-летнюю девочку, которая шла по обочине дороги, и скрылся с места ДТП. Уровень алкоголя в его крови составлял 2,9 промилле, а ребенок от полученных травм погиб на месте.