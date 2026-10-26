Во Львовской области пьяный водитель сбил 24-летних девушек и скрылся: одна из них погибла

Во Львовской области нетрезвый водитель устроил ДТП, совершив наезд на двух девушек. Одна из них погибла, а другая попала в больницу.

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Сам водитель скрылся с места происшествия, но правоохранители оперативно его задержали. Об этом сообщили LVIV.MEDIA и полиция Львовской области.

Подробности ДТП

Автопроисшествие с трагическими последствиями произошло в воскресенье, 25 октября, около 18:10 в селе Урож Дрогобычского района. Автомобиль Nissan X-Trail сбил двух 24-летних местных жительниц и скрылся с места происшествия. Одна из девушек умерла от полученных травм, другую доставили в больницу.

По предварительным данным, женщины двигались по обочине дороги. После столкновения водитель не остановился и уехал из села.

Полиция объявила спецоперацию по розыску водителя. Менее чем за 2 часа правоохранители установили, что это 49-летний житель Дрогобыча.

Во время проверки выяснилось, что мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. По данным полиции, в его крови обнаружили более 2,5 промилле алкоголя.

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Мужчину задержали в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи полиции Львовской области открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил дорожного движения водителем в состоянии опьянения, повлекшее тяжкие последствия.

Что грозит водителю

По этой статье предусмотрено от пяти до десяти лет заключения, а также запрет управлять транспортными средствами на такой же срок.

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"Досудебное расследование продолжается, в ближайшее время задержанному сообщат о подозрении в совершении преступления. Автомобиль, на котором был совершен наезд, правоохранители изъяли и поместили на спецплощадку", – отметили в полиции.

Напомним, в июне в Днепре несовершеннолетний водитель BMW сбил мотоциклиста и оставил место дорожно-транспортного происшествия. В результате аварии пострадавший получил серьезные травмы, включая переломы и черепно-мозговую травму.

Как сообщал OBOZ.UA, 15 октября возле поселка Ставище в Киевской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля Renault, который оказался сотрудником Офиса Генерального прокурора, сбил пешехода, после чего скрылся с места происшествия.