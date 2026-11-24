В Шептицком Львовской области в результате пожара в собственной квартире погиб 35-летний ветеран 3-й отдельной штурмовой бригады Евгений Горожанкин. Мужчина получил 55% ожогов тела после возгорания, которое произошло, когда он заряжал протез ноги. Медики боролись за его жизнь, но спасти защитника не удалось – он умер в больнице.

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Об этом пишет местное издание "Твое місто". Эта трагедия привлекла внимание к рискам использования электронных протезов во время перебоев с электроснабжением и перепадов напряжения.

Был человеком с большим сердцем и обостренным чувством справедливости: история Евгения

Родные и близкие вспоминают Евгения Горожанкина как человека с большим сердцем и обостренным чувством справедливости.

Его мать, Елена, вывезла сына в Германию, когда он был еще ребенком. Евгений окончил там школу, и впереди его ждала спокойная европейская жизнь.

Однако, когда Россия начала полномасштабную войну против Украины, он не смог остаться в стороне. Евгений вернулся на Родину и добровольно вступил в ряды 3-й отдельной штурмовой бригады.

На передовой Евгений получил тяжелое ранение в 2025 году. Врачам удалось спасти ему жизнь, однако ногу пришлось ампутировать. Впоследствии мужчину демобилизовали. Несмотря на потерю конечности и травму второй ноги, он не отказывался от планов на будущее: строил их вместе с любимой девушкой, которая поддерживала его на каждом шагу, и искал возможности и дальше помогать войску.

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Соседи вспоминают Евгения как светлого и отзывчивого человека, который всегда первым спешил на помощь другим.

"Он даже после ампутации рвался к побратимам, думал, возможно, сможет вернуться, чтобы помогать им. Но у него была повреждена и вторая нога, он лечил ее, поэтому о возвращении на фронт не могло быть и речи", – рассказывала мать погибшего в комментарии местным СМИ.

Трагедия произошла 5 сентября 2026 года. Около 16:15 в квартире на восьмом этаже девятиэтажного дома в Шептицком начался пожар. По словам соседей, перед тем как пламя охватило квартиру, они услышали взрыв. По предварительным данным, взорвался и загорелся бионический протез ноги, который в тот день Евгений поставил на зарядку.

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Ветеран получил ожоги 55% поверхности тела. Медики боролись за его жизнь, однако спасти мужчину не удалось – он умер в больнице.

"5 сентября около 16:15 в городе Шептицкий произошел пожар в квартире на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома. В результате происшествия хозяина квартиры и еще одного мужчину госпитализировали. Позже хозяин квартиры умер в больнице. Согласно заключению о причинах возникновения пожара, возгорание произошло из-за короткого замыкания электросети", – официально сообщили в полиции изданию в ответ на запрос.

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Мама Евгения обращается к военнослужащим и гражданским людям с ампутациями с просьбой быть особенно внимательными во время зарядки протезов, чтобы подобная трагедия больше не повторилась.

Почему зарядка протеза требует особого внимания

Современные бионические и микропроцессорные протезы, в том числе производства Ottobock, Össur и Esper Bionics, – это сложные электронные системы, работающие от аккумуляторов. Как и любые устройства с литий-ионными батареями, они требуют соблюдения правил зарядки, эксплуатации и хранения.

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Одним из опасных явлений для таких аккумуляторов является так называемый тепловой разгон. Это цепная реакция, во время которой из-за внутреннего повреждения, перегрева или другой неисправности температура батареи быстро повышается. В результате возможно возгорание, выброс пламени и токсичного дыма, а потушить такое возгорание обычной водой невозможно.

Дополнительное внимание к электроприборам нужно уделять во время отключений света и восстановления электроснабжения. После подачи электричества напряжение в розетках может подскочить до 250–270 В и выше, такие перепады напряжения могут повредить зарядные устройства и электронные компоненты.

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Поэтому пользователям протезов важно соблюдать рекомендации производителя и использовать предусмотренные им средства защиты.

Как безопасно заряжать протез

По данным мировых производителей и государственных протоколов протезирования в Украине, безопасность пользователя основывается на строгом соблюдении технических правил.

1. Защита во время зарядки

Используйте защиту от перепадов напряжения. Для подключения зарядного устройства можно использовать сетевой фильтр с соответствующей защитой от перенапряжения или реле напряжения. Во время отключений электроэнергии не оставляйте зарядное устройство подключенным к розетке. Перед возобновлением подачи электричества его лучше отключить от сети.

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Пользуйтесь только оригинальными зарядными устройствами. Для зарядки протеза необходимо использовать штатный адаптер и кабель, предусмотренные производителем. Сторонние зарядные устройства могут не соответствовать техническим требованиям конкретной модели.

Соблюдайте температурный режим. Заряжайте протез при температуре, указанной в инструкции к конкретной модели. Если устройство находилось на морозе, перед зарядкой дайте ему нагреться до комнатной температуры в соответствии с рекомендациями производителя.

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2. Контроль места и времени зарядки

Не кладите протез на легковоспламеняющиеся поверхности. Для зарядки выбирайте твердую, устойчивую поверхность как можно дальше от штор, бумаги, тканей, обогревателей и других источников тепла. Не оставляйте устройство на кровати, диване или ковре.

Не оставляйте протез без присмотра. Не стоит заряжать его ночью, пока вы спите, или оставлять подключенным к сети, уходя из дома.

Не используйте протез во время зарядки. Не надевайте его и не опирайтесь на него, пока зарядное устройство подключено к электросети.

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3. Ежедневное использование и обслуживание

Избегайте попадания воды. Даже если отдельные узлы протеза защищены от влаги, это не означает, что все устройство можно погружать в воду или использовать в душе, бане или сауне. Допустимые условия эксплуатации следует проверять в инструкции к конкретной модели.

Следите за состоянием устройства после ударов и падений. Трещины, необычный нагрев, шипение, резкий химический запах или другие нетипичные признаки могут свидетельствовать о повреждении аккумулятора. В таком случае прекратите пользоваться протезом, не подключайте его к зарядке и обратитесь к специалистам. Если устройство нагревается, дымит или загорелось, не пытайтесь самостоятельно его перемещать – отойдите на безопасное расстояние и звоните по номеру 101.

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Доверяйте ремонт специалистам. Обслуживание и ремонт протезов должны выполнять специализированные протезно-ортопедические предприятия в соответствии с требованиями производителя. Не следует самостоятельно разбирать аккумулятор или передавать его для ремонта в мастерские, не имеющие соответствующей квалификации.

Трагедия в Шептицком напоминает, насколько важно соблюдать правила безопасности при зарядке электронных устройств. Для людей, которые пользуются бионическими протезами, это не просто вопрос сохранности техники, но и безопасности собственной жизни.