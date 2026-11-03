В Хмельницкой области задержали мать и дочь, которые продавали порнографический контент с участием родных детей. Фото

На Хмельнитчине 39-летнюю женщину и ее 19-летнюю дочь подозревают в изготовлении и сбыте детской порнографии с участием двух младших детей семьи. По данным следствия, женщины продавали доступ к закрытым Telegram-каналам с противоправными материалами.

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Об этом в Telegram сообщили Национальная полиция Украины и Офис генерального прокурора. Младшая из фигуранток администрировала Telegram-сообщества, где размещали фото- и видеоматериалы порнографического характера.

Как женщины привлекали детей к съемкам

По версии следствия, с декабря 2025 года по сентябрь 2026-го мать, используя зависимость детей от нее, склоняла двух младших детей в возрасте 13 и 16 лет к участию в съемках. Старшая дочь фотографировала и снимала видео, а также создала и администрировала закрытые Telegram-каналы, где публиковали запрещенный контент.

Доступ к материалам продавали пользователям, а полученные средства женщины тратили на собственные нужды. По информации правоохранителей, младшая фигурантка администрировала 14 частных Telegram-каналов с противоправным контентом.

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Что грозит подозреваемым

Во время обысков по месту жительства и в автомобиле женщин полицейские изъяли мобильные телефоны, которые, вероятно, использовались для администрирования Telegram-сообществ. Обеих фигуранток задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

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Всего следователи выявили более тысячи файлов порнографического характера. Восемь малолетних и несовершеннолетних детей изъяли из семьи и передали под опеку соответствующих служб.

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Женщинам сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 301-1 Уголовного кодекса Украины – за изготовление, сбыт и распространение детской порнографии и другие связанные действия. Суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

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Напомним, в Киеве будут судить супругов, которые, по данным следствия, создавали и продавали через Telegram порнографические фото и видео с участием малолетнего ребенка. Женщина привлекла к созданию контента собственную дочь, а ее мужа также обвиняют в изнасиловании девочки.

Как писал OBOZ.UA, в Черниговской области будут судить 33-летнюю женщину и ее 52-летнего сообщника, которых обвиняют в сексуальной эксплуатации 7-летней девочки. По данным следствия, мать передавала мужчине собственную дочь для совершения действий сексуального характера, в частности в обмен на продукты питания.