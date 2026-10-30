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На Хмельнитчине трое детей погибли в ДТП: их тела нашли в автомобиле в реке

Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
Time to read1 мин
1,4 т.
На Хмельнитчине трое детей погибли в ДТП: их тела нашли в автомобиле в реке
Внутри автомобиля находились тела трех пропавших детей. Источник: facebook.com/policia.Khmelnytskoi.oblasti

В селе Гуменцы Каменец-Подольского района Хмельницкой области трое детей погибли в результате дорожно-транспортного происшествия. 30 октября правоохранители нашли автомобиль ВАЗ 21099 в реке, внутри находились тела 13-летней девочки и двух мальчиков в возрасте 15 и 16 лет.

О трагедии сообщила полиция Хмельницкой области на официальной странице в Facebook. По предварительным данным правоохранителей, авария произошла около 03:40 30 октября.

Сейчас полиция устанавливает обстоятельства и причины ДТП.

На Хмельнитчине трое детей погибли в ДТП: их тела нашли в автомобиле в реке

В Хмельницкой области в ДТП погибли дети. Источник: facebook.com/policia.Khmelnytskoi.oblasti

Исчезновение подростков

Около 11:00 в полицию обратился местный житель с сообщением о пропаже 13-летней дочери. Накануне вечером девочка пошла на день рождения к другу, но домой так и не вернулась.

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Мужчина также сообщил, что вместе с дочерью пропали еще двое парней в возрасте 15 и 16 лет. Все трое были на празднике.

Правоохранители сразу начали поисковые мероприятия. Полицейские обследовали территорию общины и передали ориентировку всем нарядам.

На Хмельнитчине трое детей погибли в ДТП: их тела нашли в автомобиле в реке

В Хмельницкой области в ДТП погибли дети. Источник: facebook.com/policia.Khmelnytskoi.oblasti

Автомобиль в реке

Во время первоочередных мероприятий правоохранители предварительно установили, что незадолго до исчезновения подростки передвигались на автомобиле ВАЗ 21099.

Около 16:00 полицейские нашли этот автомобиль в реке в соседнем селе. Внутри транспортного средства находились тела всех троих пропавших детей.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и причины, по которым автомобиль оказался в водоеме. Продолжается расследование.

На Хмельнитчине трое детей погибли в ДТП: их тела нашли в автомобиле в реке

В Хмельницкой области в ДТП погибли дети. Источник: facebook.com/policia.Khmelnytskoi.oblasti

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Киеве пьяный водитель легкового автомобиля сбил школьника на электросамокате: ребенка госпитализировали.

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