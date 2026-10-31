На Хмельнитчине подросток за рулем автомобиля влетел в грузовик: есть жертва. Фото

В Хмельницкой области произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей. За рулем легкового автомобиля находился 15-летний подросток, который столкнулся с грузовиком.

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В результате аварии несовершеннолетний пассажир 2011 г.р. погиб, а подростка с тяжелыми травмами госпитализировали. Об этом сообщила полиция Хмельницкой области.

Что известно

По информации правоохранителей, авария произошла 30 октября около 22:35 возле поселка Теофиполь Хмельницкого района. 15-летний водитель автомобиля Opel Vectra столкнулся с грузовиком Volvo FH 440 с полуприцепом, который из-за технической неисправности остановился прямо на проезжей части.

"В результате ДТП пассажир легкового автомобиля, 2011 года рождения, от полученных травм погиб на месте происшествия, а сам несовершеннолетний водитель получил тяжелые травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение", – говорится в сообщении.

По этому факту правоохранители зарегистрировали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшем тяжкие последствия.

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Сейчас следователи устанавливают причины аварии и выясняют все обстоятельства ДТП.

Напомним, утром 31 октября в Бурштыне на Прикарпатье произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием легковых автомобилей. В результате инцидента погибла пожилая супружеская пара. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

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Как сообщал OBOZ.UA, 15 октября возле поселка Ставище в Киевской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля Renault, который оказался сотрудником Офиса Генерального прокурора, сбил пешехода, после чего скрылся с места происшествия.