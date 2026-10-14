В Харьковской области задержали убийцу пяти украинских военных и одного гражданского: им оказался военнослужащий армии РФ. Фото

В среду, 14 октября, в Харькове задержали 36-летнего военнослужащего армии РФ. Его проверяют на причастность к убийству пяти военнослужащих ВСУ и одного гражданского мужчины в Харьковской области.

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Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский. Также о задержании сообщают Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора.

Подозреваемый является уроженцем Санкт-Петербурга и военнослужащим 1009-го мотострелкового полка Вооруженных сил РФ. Правоохранители также сообщили, что ранее он был осужден на территории России.

Мужчина мог входить в состав диверсионно-разведывательной группы российских войск. Чтобы остаться незамеченным, он переоделся в гражданскую одежду.

Сначала оккупант добрался до Циркуновской общины Харьковского района, где заметил местного жителя, который рыбачил у водоема. Подозреваемый опасался, что мужчина может его разоблачить, поэтому застрелил его. При осмотре тела обнаружили сквозное огнестрельное ранение головы.

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13 октября вооруженный мужчина проник в частный дом в селе Момотово Харьковского района, где временно находились украинские военнослужащие, и открыл по ним огонь. В результате нападения погибли пять бойцов 72-й бригады ВСУ.

После перестрелки подозреваемый покинул место преступления, избавился от автоматического оружия и двинулся по лесополосе в направлении Харькова.

К розыску привлекли полицейских Харьковской области, в частности спецназовцев, следователей, экспертов и криминальных аналитиков. Операцию проводили совместно с военнослужащими Военной службы правопорядка, представителями СБУ, прокуратуры и Национальной гвардии Украины.

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По словам главы Национальной полиции Ивана Выговского, правоохранители в течение суток обследовали десятки квадратных километров территории, проверяя вероятные маршруты передвижения подозреваемого и места, где он мог скрываться.

Мужчину задержали в Харькове 14 октября. В настоящее время проводятся срочные следственные действия по установлению всех обстоятельств убийств.

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В настоящее время решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины и о предъявлении задержанному подозрения.

Дальнейшее досудебное расследование в рамках уголовного производства будут проводить следователи Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуроров.

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В то же время, в соответствии со статьей 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Харьковской области 13 октября злоумышленник открыл огонь из автоматического оружия в сторону военнослужащих. В результате инцидента погибли пять военных.

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