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В Харьковской области неизвестный застрелил пятерых военнослужащих: проверяется версия о российской ДРГ

Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
Time to read2 мин
icon 5,6 т.
Иллюстративное фото. Военнослужащий
Иллюстративное фото. Военнослужащий. Источник: hromadske.radio

В Харьковской области 13 октября злоумышленник открыл огонь из автоматического оружия в сторону военнослужащих. В результате инцидента погибли пятеро военных.

В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению лица, причастного к уголовному правонарушению. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Что известно на данный момент

Начальница управления медиаконтента, подполковница полиции Виктория Пономарева рассказала в комментарии OBOZ.UA, что неизвестный открыл огонь из автоматического оружия и убил пятерых военнослужащих. Преступление случилось 13 октября в Харьковской области.

Ведомости по этому факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению лица, причастного к уголовному правонарушению.

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Злоумышленнику грозит от десяти до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Трагедия произошла в 72 ОМБр

По информации издания "Суспільне Новини", жертвами стрельбы стали военнослужащие 72-й отдельной механизированной бригады. Убийство произошло в Кутузовке Харьковской области. Также есть информация о ранении одного военнослужащего в Момотовом.

Сообщается, что мужчина с автоматом сначала убил одного военного у дома, где находились другие бойцы, а затем продолжил стрельбу уже в доме. По предварительной информации, в общей сложности погибли пять военных. Стрельба происходила в течение около двух часов.

В Харьковской области неизвестный застрелил пятерых военнослужащих: проверяется версия о российской ДРГ

К преступлению могут быть причастны граждане РФ. Источник: deepstatemap

Официальные комментарии бригады

После резонанса в медиа бригада подтвердила, что 13 октября на территории Харьковской области произошло трагическое событие, в результате которого погибли военнослужащие 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев. По предварительной информации, к событию могут быть причастны граждане России.

В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению всех обстоятельств происшествия и розыска лиц, которые могут быть к нему причастны. Учитывая ограничения безопасности дополнительные подробности пока не разглашаются.

"Выражаем искренние соболезнования семьям и близким погибших военнослужащих. Просим представителей медиа и общественности воздержаться от распространения непроверенной информации", – говорится в сообщении.

В Харьковской области неизвестный застрелил пятерых военнослужащих: проверяется версия о российской ДРГ

В бригаде прокомментировали убийство. Источник: 72 ОМБр им. Черных Запорожцев

Действия прокуратуры и заявление о ДРГ

В Офисе Генерального прокурора также прокомментировали информацию о преступлении и заявили, что правоохранители устанавливают личность нападающего и разыскивают его.

По данным следствия, происшествие произошло 13 октября. Мужчина открыл огонь по находившимся в жилом доме военнослужащим. От полученных ранений все пятеро погибли.

14 октября при процессуальном руководстве Харьковской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту умышленного убийства двух или более лиц (п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Проводятся неотложные следственные и розыскные мероприятия, направленные на установление личности нападающего, его местонахождение и всех обстоятельств преступления. Следствие проверяет несколько версий происшествия. В частности, устанавливается, мог ли нападающий быть причастным к диверсионно-разведывательной группе вооруженных сил России.

В Харьковской области неизвестный застрелил пятерых военнослужащих: проверяется версия о российской ДРГ

Проверяется версия о ДРГ. Источник: Прокуратура Украины

Напомним, 2 сентября 2026 года вблизи Доброполья в Донецкой области оккупанты взяли в плен двух военнослужащих Национальной гвардии Украины, а затем расстреляли их. Защитники выполняли боевую задачу и находились на огневой позиции в лесополосе.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что с начала полномасштабного вторжения России зафиксировано не менее 345 случаев казни украинских военнослужащих, сдавшихся в плен.

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