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На Днепропетровщине 12-летний мальчик наглотался таблеток, потому что ему ограничили пользование смартфоном: ребенка спасали медики

Дарья ДуроваДарья Дурова
Time to read1 мин
1,3 т.
Скорая помощь
Скорая помощь. Иллюстративное фото. Источник: Facebook Днепропетровского областного ЦЭМ

В Никопольском районе Днепропетровщины ребенок принял чрезмерное количество медикаментов после конфликта с родителями из-за ограничения пользования смартфоном. 12-летнего потерпевшего госпитализировали.

Об этом случае 11 ноября сообщили в Facebook представители Днепропетровского областного центра экстренной медицины. Как отмечается в публикации, ссора чуть не закончилась трагедией, но мама мальчика вовремя среагировала и позвонила в скорую.

Что известно об инциденте

Фельдшеры получили информацию о малолетнем ребенке, который наглотался разных таблеток после семейного конфликта из-за мобильного телефона.

"Главное в таких ситуациях – не паниковать и действовать немедленно. Мама не растерялась, сразу вызвала скорую, а до прибытия бригады ЭМП заставила сына пить воду и вызвала рвоту", – сообщили медики.

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На вызов выехала бригада Никопольской станции экстренной медпомощи в составе парамедика Натальи Пономаревой и техника экстренной медицинской помощи Валентина Зуева. Они оценили состояние мальчика, оказали помощь и отвезли его в детскую больницу.

"Уважаемые родители! Будьте внимательны к эмоциональному состоянию детей. Резкие изменения в поведении, импульсивные поступки, разговоры о нежелании жить или причинении себе вреда – тревожные сигналы, которые нельзя игнорировать. Говорите с детьми, выслушивайте их и при необходимости обращайтесь за помощью к специалистам", – призвали в Днепропетровском областном ЦЭМ.

Что делать, если ребенок принял чрезмерное количество лекарств

В скорой посоветовали сразу звонить по номеру 103.

Диспетчеру следует сообщить, чем именно отравился человек. Для этого нужно осмотреть место происшествия, проверить, нет ли пустых флаконов или блистеров. Если возможно, назвать количество и дозировку недостающих препаратов, а также примерное время, когда это произошло.

"Сохраните упаковки от препаратов, которые принял ребенок", – отметили медики.

Если человек в сознании, ему можно дать выпить воды и вызвать рвоту, раздражая корень языка.

При угнетенном сознании вызывать рвоту строго запрещено, предупредили специалисты.

На Днепропетровщине 12-летний мальчик наглотался таблеток, потому что ему ограничили пользование смартфоном: ребенка спасали медики

Полный текст поста. Источник: Скриншот Facebook Днепропетровского областного ЦЭМ

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