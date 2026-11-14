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В Черниговской области вынесли приговор водителю за ДТП с двумя погибшими: как наказали

Анна ЯкубецАнна Якубец
Time to read2 мин
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В Черниговской области вынесли приговор водителю за ДТП с двумя погибшими: как наказали
ДТП в Нежине. Источник: Национальная полиция Украины

В Нежине Черниговской области суд вынес приговор водителю, который 29 ноября 2025 года сбил двух женщин, которые позже умерли в больнице. Мужчину приговорили к 6,5 годам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на три года. 

Об этом говорится в приговоре Нежинского горрайонного суда от 6 ноября 2026 года. Кроме того, суд частично удовлетворил гражданские иски родственников погибших и назначил по 600 тысяч гривен компенсации морального вреда и по 20 тысяч гривен в счет понесенных процессуальных расходов на правовую помощь.

Что произошло

Как говорится в материалах дела, водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь из центра Нежина в направлении улицы Прилуцкой, на нерегулируемом пешеходном переходе сбил двух женщин 1985 и 1993 годов рождения, которые переходили проезжую часть. Пострадавшие получили телесные повреждения, их госпитализировали в Нежинскую центральную городскую больницу. Позже они умерли от полученных травм.

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Водитель сбил двух женщин.Источник: Национальная полиция Украины

По версии следствия, водитель неправильно оценил сложившуюся дорожную обстановку, своевременно не снизил скорость, не уступил дорогу женщинам и сбил их.

1 декабря 2025 года Главное управление Национальной полиции в Черниговской области сообщило, что в больнице умерла 40-летняя женщина. Водителя задержали и поместили в изолятор временного содержания, суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на два месяца.

8 декабря в больнице умерла вторая женщина, рассказал прокурор Андрей Авраменко во время судебного заседания 18 декабря.

Из-за этого дело переквалифицировали – с ч. 2 ст. 286 на ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц), что предусматривает наказание – лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Водителю вручили новое подозрение, а прокурор ходатайствовал об изменении меры пресечения. Водитель признал вину, а его адвокаты просили оставить меру пресечения без изменений, учитывая многочисленные болезни водителя, а также его примерное поведение и соблюдение всех назначенных судом мер. В итоге коллегия судей Черниговского апелляционного суда решила оставить решение суда первой инстанции без изменений и не удовлетворила жалобу прокурора.

Что постановил суд

На судебном заседании водитель полностью признал вину.

В приговоре также говорится, что мужья погибших женщин подали гражданские иски о компенсации морального вреда в размере двух миллионов гривен и 20 тысяч гривен каждому на профессиональную юридическую помощь. Гражданские иски удовлетворили частично, назначив по 600 тысяч гривен компенсации морального вреда и по 20 тысяч гривен в счет понесенных процессуальных расходов на юридическую помощь.

Суд по делу о ДТП.Источник: Суспільне Чернігів

Мужчину приговорили к 6,5 годам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на три года. 

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в городе Южное Одесской области вечером 12 ноября водитель автомобиля Toyota сбил 42-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу вместе с двумя детьми. В результате ДТП пострадали женщина, ее 5-летняя дочь и 1-месячный внук, находившийся в детской коляске.

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