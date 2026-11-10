На Черкасчине в результате ДТП погибли двое парней: подробности трагедии. Фото

В Черкасской области произошло смертельное ДТП, в результате которого оборвались жизни двух молодых парней. 18-летний Роман Скрипаливский погиб сразу, а 16-летний Алексей Рыбка умер в больнице.

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Прощание с погибшими состоится 10 ноября в селе Долинка Уманского района. Об этом сообщили издание 18000 и ГПУ "Жашковский АТПЛ".

Что известно

По словам подруги Романа Скрипаливского Екатерины Джемесюк, парень ехал на мотоцикле по селу Долинка. Вместе с ним был 16-летний Алексей Рыбка.

Роман учился на третьем курсе Жашковского аграрно-технологического профессионального лицея. От полученных травм он погиб на месте аварии, а Алексей умер позже в больнице.

В учебном заведении подтвердили гибель своего студента и выразили соболезнования его родным и близким.

"С глубокой болью и невыразимой скорбью сообщаем о невосполнимой утрате – преждевременно ушел из жизни наш студент III курса, 12 группы – Скрипаливский Роман Михайлович. Это тяжелое известие отозвалось болью в сердцах всего педагогического и студенческого коллектива. Трудно найти слова, чтобы выразить скорбь и разделить боль этой утраты", – говорится в сообщении.

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Церемония прощания с Романом и Алексеем состоится 10 ноября возле родительского дома в селе Долинка.

Напомним, в Днепре несовершеннолетний водитель BMW совершил наезд на мотоциклиста и покинул место дорожно-транспортного происшествия. В результате аварии пострадавший получил серьезные травмы, в том числе переломы и черепно-мозговую травму.

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