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На Черкасчине в результате ДТП погибли двое парней: подробности трагедии. Фото

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read1 мин
1,5 т.
На Черкасчине в результате ДТП погибли двое парней: подробности трагедии. Фото
Прощание с погибшими состоится 10 ноября

В Черкасской области произошло смертельное ДТП, в результате которого оборвались жизни двух молодых парней. 18-летний Роман Скрипаливский погиб сразу, а 16-летний Алексей Рыбка умер в больнице.

Прощание с погибшими состоится 10 ноября в селе Долинка Уманского района. Об этом сообщили издание 18000 и ГПУ "Жашковский АТПЛ".

Что известно

По словам подруги Романа Скрипаливского Екатерины Джемесюк, парень ехал на мотоцикле по селу Долинка. Вместе с ним был 16-летний Алексей Рыбка.

На Черкасчине в результате ДТП погибли двое парней: подробности трагедии. Фото

Карта. Источник: Google Maps

Роман учился на третьем курсе Жашковского аграрно-технологического профессионального лицея. От полученных травм он погиб на месте аварии, а Алексей умер позже в больнице.

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На Черкасчине в результате ДТП погибли двое парней: подробности трагедии. Фото

Алексей Рыбка. Источник: 18000.com.ua/фото Катерины Джемесюк

На Черкасчине в результате ДТП погибли двое парней: подробности трагедии. Фото

Роман Скрипаливский. Источник: 18000.com.ua/фото Катерины Джемесюк

В учебном заведении подтвердили гибель своего студента и выразили соболезнования его родным и близким.

"С глубокой болью и невыразимой скорбью сообщаем о невосполнимой утрате – преждевременно ушел из жизни наш студент III курса, 12 группы – Скрипаливский Роман Михайлович. Это тяжелое известие отозвалось болью в сердцах всего педагогического и студенческого коллектива. Трудно найти слова, чтобы выразить скорбь и разделить боль этой утраты", – говорится в сообщении.

На Черкасчине в результате ДТП погибли двое парней: подробности трагедии. Фото

Роман Скрипаливский. Источник: Facebook/ДНЗ "Жашківський АТПЛ"

На Черкасчине в результате ДТП погибли двое парней: подробности трагедии. Фото

Пост. Источник: Скриншот

Церемония прощания с Романом и Алексеем состоится 10 ноября возле родительского дома в селе Долинка.

Напомним, в Днепре несовершеннолетний водитель BMW совершил наезд на мотоциклиста и покинул место дорожно-транспортного происшествия. В результате аварии пострадавший получил серьезные травмы, в том числе переломы и черепно-мозговую травму.

Как сообщал OBOZ.UA, 15 октября возле поселка Ставище в Киевской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля Renault, который оказался сотрудником Офиса Генерального прокурора, сбил пешехода, после чего скрылся с места происшествия.

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