В Черкасской области мужчину нашли мертвым после визита в ТЦК: омбудсмен требует расследования

7 ноября похоронили жителя Золотоноши Черкасской области, который в августе пропал после пребывания в Звенигородском ТЦК и СП. Там у него якобы случился эпилептический приступ.

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Судебно-медицинская экспертиза не установила причину смерти мужчины. Омбудсмен Дмитрий Лубинец выясняет все обстоятельства и требует всестороннего, объективного и беспристрастного расследования происшествия. Об этом говорится в Telegram-канале Дмитрия Лубинца.

Что произошло

"К сожалению, имеем очередной случай произвола и пренебрежения правами человека во время мобилизационных мероприятий", – говорится в сообщении.

Как сообщил уполномоченный по правам человека, сотрудники ТЦК доставили мужчину в Звенигородку – примерно за 140 километров от его дома. По словам очевидцев, там у него случился эпилептический приступ. Несмотря на это, Сергей прошел ВЛК, по результатам которой был признан годным к военной службе и направлен в штурмовую бригаду, которая, по имеющейся информации, отказалась его принимать.

По версии ТЦК, после этого мужчину отпустили и "высадили". С тех пор он пропал.

Семья почти два месяца искала Сергея и в конце концов его нашли мертвым – в 120 километрах от дома.

Омбудсмен отметил: самое страшное, что даже после этого семья до сих пор не знает, что случилось с близким человеком.

Открыто уголовное производство

По факту исчезновения мужчины открыто уголовное производство по ст. 115.1 УК Украины.

В то же время судебно-медицинская экспертиза не установила причину смерти мужчины.

Омбудсмен требует беспристрастного расследования происшествия

Дмитрий Лубинец подчеркнул, что требует ответов на вопросы, касающиеся обстоятельств смерти мужчины.

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"Я хочу получить ответы на принципиальные вопросы. Как мужчину, у которого, по свидетельствам очевидцев, случился эпилептический приступ, признали годным к военной службе? Почему после отказа штурмовой бригады Сергей оказался ночью далеко от дома, без телефона и денег? Что стало причиной его смерти? Будет ли проведено служебное расследование?" – отметил омбудсмен.

Он отметил, что речь идет о жизни человека и ответственности должностных лиц, которые принимали решения и должны были обеспечить соблюдение его прав.

Главные истории дня

По словам Лубинца, Офис Омбудсмена уже работает над выяснением всех обстоятельств произошедшего. В частности, пока он находится в служебной командировке, его представитель в Черкасской области Марьяна Нищенко постоянно на связи с семьей Сергея.

Омбудсмен отметил, что в связи с исчезновением сразу были направлены запросы в Генеральный штаб ВСУ, Офис Генерального прокурора, центральное и зональное управления Военной службы правопорядка. После установления факта смерти направили письма в областной ТЦК и СП, ГУНП в Черкасской области.

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"Требую всестороннего, объективного и беспристрастного расследования. Необходимо установить полный маршрут Сергея, проверить действия всех причастных должностных лиц, выяснить обстоятельства его исчезновения и смерти и дать правовую оценку каждому решению и каждому действию. Черкасский областной ТЦК и СП должен предоставить исчерпывающие объяснения по этой ситуации. То, что Сергея уже похоронили, не означает, что это дело можно закрыть без ответов. Семья имеет право знать правду. А общество – знать, кто и за что отвечает", – отметил омбудсмен.

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