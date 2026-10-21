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На блокпосту в Одессе мужчина ранил военнослужащего ТЦК и пытался наехать на него: подробности инцидента

Даниил БорщДаниил Борщ
Time to read2 мин
1,8 т.
На блокпосту в Одессе мужчина ранил военнослужащего ТЦК и пытался наехать на него: подробности инцидента
На блокпосту в Одессе мужчина напал на военнослужащего ТЦК и ранил его в шею. Источник: НПУ/Facebook

В Одессе на блокпосту мужчина ранил военнослужащего территориального центра комплектования и социальной поддержки в шею, после чего попытался наехать на него автомобилем. Нападающего задержали на месте происшествия, а пострадавшего доставили в больницу.

Об этом в Facebook сообщил Одесский областной ТЦК и СП. Инцидент произошел 20 октября во время работы совместной группы оповещения, в состав которой входили военнослужащие и сотрудники Национальной полиции Украины.

Подробности нападения на военного ТЦК в Одессе

По информации ТЦК, на блокпосту был обнаружен автомобиль, водитель которого пытался скрыться и создал аварийную ситуацию. После остановки транспортного средства правоохранители установили, что мужчина находился в розыске за нарушение правил воинского учета.

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Во время проверки документов гражданин начал сопротивляться. Он нанес ранение в область шеи предметом, внешне похожим на нож, а затем попытался совершить наезд на него автомобилем.

Пострадавшего немедленно госпитализировали. Ему оказали необходимую медицинскую помощь, в настоящее время военнослужащий находится под наблюдением врачей.

По факту нападения правоохранители начали следственные действия. Им предстоит установить правовую квалификацию действий задержанного и решить вопрос о привлечении его к уголовной ответственности.

В Одесском областном ТЦК и СП решительно осудили инцидент. Там подчеркнули, что любые проявления насилия в отношении военнослужащих при исполнении служебных обязанностей недопустимы ивлекут за собой ответственность в соответствии с законодательством.

В ведомстве также призвали граждан помнить, что единственный враг Украины находится на линии фронта, а подобные нападения являются прямой подрывной деятельностью внутри страны.

На блокпосту в Одессе мужчина ранил военнослужащего ТЦК и пытался наехать на него: подробности инцидента

Сообщение Одесского областного ТЦК и СП в Facebook. Источник: Скриншот

Другие нападения на военнослужащих ТЦК и СП в Украине

Напомним, 21 августа во Львове 25-летний мужчина смертельно ранил ножом военнослужащего ТЦК и СП во время проведения мероприятий по оповещению. Медики пытались спасти 55-летнего пострадавшего, однако он скончался в машине скорой помощи.

Полицейский, входивший в состав группы оповещения, применил табельное оружие и ранил нападавшего в ногу. Впоследствии мужчине сообщили о подозрении в умышленном убийстве в связи с исполнением потерпевшим служебного долга и угрозе или насилии в отношении сотрудника правоохранительного органа. Ему грозит до пожизненного лишения свободы.

4 сентября в Винницкой области группа гражданских лиц напала на военнослужащих ТЦК и СП во время перевозки военнообязанного. Несколько автомобилей заблокировали служебный транспорт, после чего нападавшие вытащили одного из военных из машины и нанесли ему телесные повреждения

Как писал OBOZ.UA, во Львовской области правоохранители задержали двух мужчин, подозреваемых в подрыве взрывчатки возле здания ТЦК и СП. В результате взрыва было повреждено имущество, а военнослужащий получил ранения.

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