В Севериновском лицее в Винницкой области 15-летняя ученица получила огнестрельное ранение во время практического занятия по стрельбе. Выстрел из пневматической винтовки произвел ее одноклассник во время выполнения упражнений.

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Пуля прошла сквозь легкое девушки почти насквозь, также у нее диагностировали пневмоторакс. Полиция открыла уголовное производство и выясняет обстоятельства происшествия, пишет Суспільне.

Как школьница получила ранение

Инцидент произошел во время урока "Защита Украины" в подвальном помещении лицея. Ученики отрабатывали навыки стрельбы из пневматической винтовки.

По словам учителя Михаила Рожка, перед началом занятия он провел инструктаж по правилам обращения с оружием. Однако во время выполнения упражнений один из учеников перезаряжал винтовку, и в этот момент произошел выстрел. Пуля попала в грудную клетку 15-летней Александры.

"Я сразу подбежал к ней, вижу, что она держится за грудь, приложил тампон и отвел в холл, чтобы оказать помощь. Позвонили матери школьницы и медикам", – рассказал учитель.

Позже он на собственном автомобиле доставил девушку в больницу.

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В каком состоянии находится девушка

Сначала Александру осмотрели медики в Жмеринке, после чего на скорой помощи перевезли в Винницкую областную детскую клиническую больницу.

Мать школьницы Вита Бондар рассказала, что после ранения дочери было трудно дышать, а также она жаловалась на боль в плече. Сейчас физическое состояние девушки стабильное, однако пережитое сильно повлияло на ее психологическое состояние.

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"Сейчас состояние человека стабильное, но психологическое состояние подавленное. Она грустит, не радуется жизни, пережила стресс, испугалась", – сказала мать пострадавшей девушки.

Пуля прошла сквозь легкое почти насквозь

Торакальный хирург Андрей Губанов сообщил, что пуля прошла сквозь легкое девушки почти насквозь. Кроме того, у школьницы диагностировали пневмоторакс – состояние, при котором воздух накапливается вокруг легкого и может сдавливать его.

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Медики установили дренаж, чтобы удалить воздух из грудной полости. Сейчас врачи ждут, пока ткани легкого восстановятся. Операцию по извлечению пули планируют провести не раньше чем через полгода.

"Обычно от пневматического оружия эти пульки застревают где-то в мышцах, а чтобы она прошла почти насквозь – это какой-то нонсенс", – пояснил врач.

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В лицее проводят служебное расследование

После инцидента в Севериновском лицее начали служебное расследование. Директор учреждения рассказал, что учитель Михаил Рожко работает более 40 лет и имеет опыт тренерской работы по стрельбе из пневматической винтовки.

Кроме того, он возглавлял команду, которая в прошлом году заняла третье место на чемпионате Украины по военно-спортивному семиборью.

По словам директора, дети, присутствовавшие на занятии, рассказали, что это был несчастный случай.

"Со слов очевидцев, детей, которые там были, это был несчастный случай. То есть это был не умышленный выстрел – он произошел случайно. Как именно, покажет экспертиза...", – отметил он.

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Что выясняет полиция

Представитель полиции Винницкой области Виктория Полищук сообщила, что по факту происшествия открыли уголовное производство по части первой статьи 137 Уголовного кодекса Украины – ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей.

В настоящее время правоохранители проводят первоочередные следственные действия.

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На время служебного расследования учителя отстранили от преподавания предмета "Защита Украины". Впереди у Александры – восстановление и психологическая реабилитация.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 21 ноября в центре Ивано-Франковска возле одного из кафе произошла потасовка между тремя мужчинами, во время которой раздалась стрельба. В результате инцидента 34-летний местный житель получил ранение и был госпитализирован. Правоохранители устанавливают причины конфликта и обстоятельства применения оружия.