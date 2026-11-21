16 ноября 2026 года НАБУ и САП объявили подозрение бывшей начальнице пятого отдела управления Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольге Яровой. По версии следствия, она подстрекала организатора конвертационного центра передать прокурору САП неправомерную выгоду в обмен на разглашение служебной информации и закрытие уголовного производства.

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Об этом сообщила общественная инициатива Grant Watch Ukraine "Стоп-паразит" в Facebook. В публикации авторы также напомнили о прежней деятельности Яровой в САП и ее упоминании в материалах так называемых "аквариумных записей".

Как утверждает НАБУ, Ярова, ссылаясь на связи с бывшими коллегами в прокуратуре, заверила организатора конвертационного центра, что за $90 тыс. руководитель подразделения САП будет предоставлять ему информацию о планах следствия, а впоследствии закроет уголовное производство в отношении него.

По договоренности, $45 тыс. должны были передать сразу, а оставшуюся сумму – после закрытия производства. Однако, как утверждают правоохранители, получив первую часть средств, Ярова присвоила их.

В публикации также упомянули о работе Яровой по делам, связанным со злоупотреблениями вокруг Запорожского титаномагниевого комбината, который принадлежит Дмитрию Фирташу, а также с так называемой формулой "Роттердам+".

Кроме того, авторы публикации обнародовали фрагмент протокола негласных следственных (розыскных) действий от 7 февраля 2018 года. В нем зафиксирован разговор тогдашнего руководителя САП Назара Холодницкого с заместителем руководителя ведомства Владимиром Кривенко, во время которого речь шла о Яровой.

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Холодницкий рассказал, что слышал о возможном сотрудничестве прокурора с тогдашним директором НАБУ Артемом Сытником, однако отнесся к этой информации скептически. Кривенко же заявил, что не доверяет Яровой, и упомянул ее действия по делу "Роттердам+".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в 2019 году Ярова уже оказывалась в центре скандала из-за коррупционных связей с судьей Окружного административного суда Киева Евгением Абловым. Как сообщал журналист Юрий Бутусов, на записях СБУ зафиксировали их внеслужебные контакты. В частности, во время одного из разговоров прокурор предупредила судью о предстоящем обыске НАБУ и предложила организовать его допрос удобным для него способом.

Главные истории дня

После обнародования этой информации тогдашний руководитель САП Назар Холодницкий отстранил Яровую от работы и пожаловался на нее в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров.