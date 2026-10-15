Подумал, что это зверь: во Львовской области мужчина подстрелил грибника в лесу

4 октября в лесу в Яворовском районе Львовской области охотник выстрелил в мужчину, собиравшего грибы. Мужчина целился в зверя, однако попал в грибника, находившегося рядом.

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О состоянии раненого пока ничего не известно, также нет информации, установлена ли личность стрелявшего. Об этом сообщило издание Lviv media.

Что известно

Стрельба произошла 4 октября около 18:00 в лесу недалеко от села Середкевичи Яворовского района на Львовщине. Во время охоты охотник, пытаясь выстрелить из ружья в зверя, попал в мужчину, который собирал в том месте грибы. В результате стрельбы пострадавший получил проникающее огнестрельное ранение грудной клетки.

Об этом говорится в постановлении Яворовского районного суда от 8 октября. На данный момент из материалов дела неизвестно, в каком состоянии находится пострадавший. Также нет информации о том, установлена ли личность охотника, ранившего мужчину.

Полиция расследует дело

На месте, где произошла стрельба, полицейские нашли и изъяли охотничье ружье Cobalt SA 28 gemi 12-го калибра в сером чехле. Оружие признали вещественным доказательством в уголовном производстве.

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"Следователи обратились в суд с просьбой арестовать ружье, и суд удовлетворил ходатайство", — говорится в материале.

Отмечается, что уголовное производство возбуждено по статье о неосторожном причинении тяжких или средней тяжести телесных повреждений. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до двух лет. Досудебное расследование продолжается.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в Харьковской области 13 октября злоумышленник открыл огонь из автоматического оружия в сторону военнослужащих. В результате инцидента погибли пять военных. В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению личности лица, причастного к уголовному правонарушению.

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