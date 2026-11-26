В результате российской атаки на поселок Дымер Вышгородского района Киевской области 22 ноября погибли 11 человек. Среди убитых россиянами людей оказалась семья специалиста Госпродпотребслужбы.

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Жертвами теракта стали Виктор Яковенко, его жена Валентина и дочь Юлия. Об этом в Facebook сообщила Госпродпотребслужба.

Поисково-спасательные работы и жертвы атаки

Тела погибших спасатели обнаружили на следующий день после обстрела. Как сообщили в ведомстве, жертвами вражеского удара стали работник Вышгородской районной государственной больницы ветеринарной медицины Виктор Яковенко, его жена Валентина и их дочь Юлия.

Сразу после обстрела семья считалась пропавшей без вести, однако 23 ноября во время проведения поисково-спасательных работ их нашли погибшими.

Из всей семьи в живых осталась только старшая дочь, которая в один момент потеряла родителей и сестру. В ведомстве выразили искренние соболезнования родным, близким и коллегам погибших, а также обратились к неравнодушным гражданам с призывом объединиться и поддержать девушку, которая сейчас особенно нуждается в помощи.

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Главные истории дня

Напомним, в Дымере Вышгородского района утром 22 ноября российский дрон повредил жилую пятиэтажку. Вспыхнул пожар, разрушены квартиры с первого по пятый этаж. 23 ноября в Киевской области объявлен День траура по жертвам атаки

Как сообщал OBOZ.UA, в результате террористической атаки войск РФ на Дымер Киевской области погиб 18-летний Роман. Парень только отпраздновал день рождения и сменил паспорт по достижении совершеннолетия.