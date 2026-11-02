Без матери остался сын: в Сумах при исполнении служебных обязанностей погибла патрульная

В Сумах после травм, полученных при исполнении служебных обязанностей, погибла патрульная полицейская Ольга Левченко. Без матери остался ее сын.

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О потере сообщила Национальная полиция Украины в Telegram. Ольга занимала должность инспектора роты тактико-оперативного реагирования управления патрульной полиции в Сумской области и имела звание капитана полиции.

К патрульной полиции Сум она присоединилась в 2023 году. Коллеги вспоминают женщину как надежную напарницу, которая добросовестно служила украинскому народу и всегда помогала тем, кто в этом нуждался.

Сильной, справедливой, искренней и светлой Ольгу запомнят коллеги и все, кто ее знал. У нее остался сын, которого она любила больше всего на свете.

В Национальной полиции выразили искренние соболезнования родным, близким, коллегам и всем, кто знал погибшую.

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Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Краматорске Донецкой области в результате удара российского дрона по служебному автомобилю погиб полицейский Андрей Балицкий. Он получил смертельные ранения 14 сентября.

Более 10 лет Андрей служил народу Украины. Во время полномасштабной войны он обеспечивал правопорядок, фиксировал военные преступления России и помогал людям. У погибшего остались мать, брат, жена и 11-летняя дочь.

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