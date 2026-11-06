Авто залетело на крышу другого: во Львове произошло ДТП с участием трамвая, автобуса и легковых автомобилей. Видео

Во Львове в пятницу вечером, 6 ноября, на ул. Гайдамацкой произошло масштабное ДТП с участием трамвая, автобуса и нескольких легковых автомобилей. В результате столкновения трамвая №2, автобуса №48 и еще двух автомобилей травмы получили три человека.

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Об аварии сообщил Львовский городской совет. В свою очередь, в городской полиции уточнили подробности ДТП и количество пострадавших, а также показали фото с места столкновения.

По сообщениям правоохранителей и местных жителей, всех пострадавших доставили в больницу. Легковые автомобили, в отличие от пассажирского транспорта, получили значительные механические повреждения. Движение на участке улицы Гайдамацкой остается "практически заблокированным", проезд по улице в месте ДТП невозможен.

Что произошло

Как предварительно установили правоохранители, сначала произошло столкновение трамвая, которым управляла 61-летняя водитель, и автомобиля Ford Mondeo под управлением 25-летнего водителя.

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После этого легковой автомобиль, уже находившийся в неуправляемом состоянии, столкнулся с автомобилем Volvo, а тот по инерции столкнулся с пассажирским автобусом, которым управлял 31-летний водитель.

После этого автобус столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter, которым управлял 50-летний водитель, а микроавтобус по инерции столкнулся с автомобилем Citroen Berlingo, которым управлял 60-летний водитель.

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В результате ДТП телесные повреждения получили водитель трамвая, водитель автомобиля Ford и пассажир автобуса. "Их данные и диагнозы уточняются. На месте работают следственно-оперативная группа и сотрудники патрульной полиции, правоохранители устанавливают обстоятельства, решается вопрос правовой квалификации происшествия", – отметили в полиции.

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Другие резонансные ДТП

Как сообщал OBOZ.UA, во Львове врачи спасли 7-летнего мальчика. Этот ребенок вместе с папой ехал домой в микроавтобусе, когда неожиданно у ехавшего впереди грузовика оторвался тяжелый металлический тормозной диск – и пробил череп малыша.

А в Броварском районе Киевской области грузовой микроавтобус Mercedes-Benz сбил 6-летнюю девочку. В результате ДТП ребенок получил травмы и был госпитализирован в больницу.