Авто залетело на крышу другого: во Львове произошло ДТП с участием трамвая, автобуса и легковых автомобилей. Видео

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Президент Украины Владимир Зеленский. Иллюстрационное фотоЗеленский: есть информация от разведки, что готовится новый удар РФЮные сестры-близнецы, которые 10 лет провели в оккупированном Донецке, рассказали о новой жизни в УкраинеЮные сестры-близнецы, которые 10 лет провели в оккупированном Донецке, рассказали о новой жизни в УкраинеракетаВраг запустил дроны и баллистику по Киеву и области: есть пострадавшие. ФотоДжошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боксаДжошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боксаИллюстративное фото, пожилая женщина со сложенными рукамиВ Украине снова ограничат пенсии с 2027 года: кому урежут выплатыМафіозный "Карфаген" должен быть разрушен: Порошенко озвучил пакет изменений от "ЕС" для преодоления коррупцииМафіозный "Карфаген" должен быть разрушен: Порошенко озвучил пакет изменений от "ЕС" для преодоления коррупции"Думаю, его купили": Годжес высказался о зависимости Трампа от Путина"Думаю, его купили": Годжес высказался о зависимости Трампа от ПутинаВ Киеве и области выпал первый снег: в сети показали видеоВ Киеве и области выпал первый снег: в сети показали видео"Отвратительное искажение фактов": Мендель выступила на мероприятии "АдН" в Бундестаге и нарвалась на шквал критики"Отвратительное искажение фактов": Мендель выступила на мероприятии "АдН" в Бундестаге и нарвалась на шквал критикиСамые худшие друзья по знаку зодиака: им нельзя доверять и веритьСамые худшие друзья по знаку зодиака: им нельзя доверять и верить
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Авто залетело на крышу другого: во Львове произошло ДТП с участием трамвая, автобуса и легковых автомобилей. Видео

Михаил ЛевакинМихаил Левакин
Time to read1 мин
7,3 т.
Авто залетело на крышу другого: во Львове произошло ДТП с участием трамвая, автобуса и легковых автомобилей. Видео
Масштабное ДТП во Львове. Источник: НПУ во Львове, коллаж OBOZ.UA

Во Львове в пятницу вечером, 6 ноября, на ул. Гайдамацкой произошло масштабное ДТП с участием трамвая, автобуса и нескольких легковых автомобилей. В результате столкновения трамвая №2, автобуса №48 и еще двух автомобилей травмы получили три человека.

Об аварии сообщил Львовский городской совет. В свою очередь, в городской полиции уточнили подробности ДТП и количество пострадавших, а также показали фото с места столкновения.

Авто залетело на крышу другого: во Львове произошло ДТП с участием трамвая, автобуса и легковых автомобилей. Видео

ДТП во Львове, 6 ноября. Источник: Полиция Львовщины

По сообщениям правоохранителей и местных жителей, всех пострадавших доставили в больницу. Легковые автомобили, в отличие от пассажирского транспорта, получили значительные механические повреждения. Движение на участке улицы Гайдамацкой остается "практически заблокированным", проезд по улице в месте ДТП невозможен.

Читайте также
Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
699
В Виннице 12-летний мальчик погиб от поражения током на крыше вагона
699
В Виннице 12-летний мальчик погиб от поражения током на крыше вагона
Анна ЯкубецАнна Якубец
4,1 т.
В Тернополе произошла стрельба в служебном кабинете торгового заведения: злоумышленника задержали. Фото и видео
4,1 т.
В Тернополе произошла стрельба в служебном кабинете торгового заведения: злоумышленника задержали. Фото и видео
Даниил БорщДаниил Борщ
5,4 т.
В Хмельницкой области задержали мать и дочь, которые продавали порнографический контент с участием родных детей. Фото
5,4 т.
В Хмельницкой области задержали мать и дочь, которые продавали порнографический контент с участием родных детей. Фото

Что произошло

Как предварительно установили правоохранители, сначала произошло столкновение трамвая, которым управляла 61-летняя водитель, и автомобиля Ford Mondeo под управлением 25-летнего водителя.

Авто залетело на крышу другого: во Львове произошло ДТП с участием трамвая, автобуса и легковых автомобилей. Видео

ДТП во Львове, 6 ноября. Источник: Полиция Львовской области

После этого легковой автомобиль, уже находившийся в неуправляемом состоянии, столкнулся с автомобилем Volvo, а тот по инерции столкнулся с пассажирским автобусом, которым управлял 31-летний водитель.

Авто залетело на крышу другого: во Львове произошло ДТП с участием трамвая, автобуса и легковых автомобилей. Видео

ДТП во Львове, 6 ноября. Источник: Полиция Львовской области

После этого автобус столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter, которым управлял 50-летний водитель, а микроавтобус по инерции столкнулся с автомобилем Citroen Berlingo, которым управлял 60-летний водитель.

Авто залетело на крышу другого: во Львове произошло ДТП с участием трамвая, автобуса и легковых автомобилей. Видео

ДТП во Львове, 6 ноября. Источник: Полиция Львовской области

В результате ДТП телесные повреждения получили водитель трамвая, водитель автомобиля Ford и пассажир автобуса. "Их данные и диагнозы уточняются. На месте работают следственно-оперативная группа и сотрудники патрульной полиции, правоохранители устанавливают обстоятельства, решается вопрос правовой квалификации происшествия", – отметили в полиции.

Авто залетело на крышу другого: во Львове произошло ДТП с участием трамвая, автобуса и легковых автомобилей. Видео

ДТП во Львове, 6 ноября. Источник: Полиция Львовской области

Другие резонансные ДТП

Как сообщал OBOZ.UA, во Львове врачи спасли 7-летнего мальчика. Этот ребенок вместе с папой ехал домой в микроавтобусе, когда неожиданно у ехавшего впереди грузовика оторвался тяжелый металлический тормозной диск – и пробил череп малыша.

А в Броварском районе Киевской области грузовой микроавтобус Mercedes-Benz сбил 6-летнюю девочку. В результате ДТП ребенок получил травмы и был госпитализирован в больницу.

Похожие темы
ДТП в УкраинеУкраинаЛьвовДТП ЛьвовщинаДТПполицияНациональная полиция Украины
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!