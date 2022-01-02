На Черкасчине прорвало шлюз плотины, хлынул поток воды: есть ли угроза подтоплений. Видео
В селе Маркизовка Черкасской области частично разрушилась нижняя часть шлюза плотины на реке Золотоношка. Из-за аварии оттуда выходит поток воды шириной 4 м и глубиной около 30 см.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции. Там отметили, что инцидент произошел вечером 1 января, однако угрозы подтопления домовладений и огородов сейчас нет.
"В 17:45 часов в Золотоношском районе, в селе Маркизовка Новодмитровской территориальной общины, произошло частичное разрушение нижней части шлюза плотины на реке Золотоношка", – сказано в сообщении.
В селах Ковтуны, Мицаловка, Антиповка, которые находятся ниже течения реки, правоохранители выставили посты для контроля уровня воды. Местных жителей известили об аварии, а плотину укрепили бетонными плитами.
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