На Черкасчине прорвало шлюз плотины, хлынул поток воды: есть ли угроза подтоплений. Видео

В селе Маркизовка Черкасской области частично разрушилась нижняя часть шлюза плотины на реке Золотоношка. Из-за аварии оттуда выходит поток воды шириной 4 м и глубиной около 30 см.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции. Там отметили, что инцидент произошел вечером 1 января, однако угрозы подтопления домовладений и огородов сейчас нет.

"В 17:45 часов в Золотоношском районе, в селе Маркизовка Новодмитровской территориальной общины, произошло частичное разрушение нижней части шлюза плотины на реке Золотоношка", – сказано в сообщении.

В селах Ковтуны, Мицаловка, Антиповка, которые находятся ниже течения реки, правоохранители выставили посты для контроля уровня воды. Местных жителей известили об аварии, а плотину укрепили бетонными плитами.

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