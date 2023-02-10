В Киеве задержали злоумышленников, избивших мужчину и забравших у него $44 тыс. Фото

Правоохранители задержали злоумышленников, которые могут быть причастны к разбою в Киеве. Они избили потерпевшего и отобрали у него 44 тысячи долларов США.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемым грозит до 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества

Как рассказали в полиции, к ним с заявлением об ограблении обратился житель Киева. Было установлено, что потерпевший выпивал в компании знакомого и впоследствии, чтобы рассчитаться за отдых, пошел за деньгами.

"Мужчина пришел в складское помещение, чтобы взять наличные из сейфа. В какой-то момент на него напали двое неизвестных, избили и забрали 44 тысячи долларов США после чего скрылись. Мы провели ряд розыскных и следственных мероприятий и установили, что к совершению грабежа причастен товарищ потерпевшего, с которым они вместе отдыхали. Он заранее организовал нападение, поскольку знал, где и какая сумма находится в сейфе, а два его подельника взяли на себя роли исполнителей преступления", – рассказали в полиции.

Правоохранителям понадобились сутки, чтобы найти и задержать злоумышленников – ими оказались трое киевлян, 1983, 1982 и 1988 годов рождения. По факту грабежа, совершенного в особо крупных размерах, организованной группой, в условиях военного положения, возбуждено уголовное производство. Задержанным сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве задержан мужчина, который может быть причастен к грабежу. Злоумышленник возле банкомата вырвал из рук пенсионерки деньги и скрылся.

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