В Киеве задержали пособников российских оккупантов: у них нашли тетрадь с заданиями и оружие. Видео

В Киеве задержали двух пособников российских оккупантов. Подозрительных лиц остановили на одном из блокпостов.

Об этом в Facebook сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко. При себе у задержанных было оружие и военная экипировка (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Подозрительных мужчин обнаружили на одном из блокпостов, при этом никаких документов у них не было. Они также не могли назвать свои анкетные данные и путались в именах.

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Один из изъятых телефонов был подключен к российскому мобильному оператору, с него велась активная коммуникация с абонентами страны-агрессора.

Помимо всего прочего, в машине работал видеорегистратор, что запрещено в военное время.

Задержанных передали Службе безопасности Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Винницкой области задержали предателей Украины, сотрудничавших с оккупантами. Диверсанты передавали врагу собранную информацию.

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