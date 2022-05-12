В Киеве задержали мужчину, которого подозревают в оправдании агрессии РФ

В Киеве сообщили о подозрении мужчине, который якобы оправдывал полномасштабную агрессию РФ. Соответствующие посты он распространял в запрещенной в Украине социальной сети "ВКонтакте".

ОБ этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

"По данным следствия, подозреваемый в течение марта-апреля 2022 года, используя несколько учетных записей в запрещенной в Украине социальной сети "ВКонтакте", распространял и размещал разные публикации. Их содержание было направлено на поддержку действий России и оправдывание ее вооруженной агрессии против Украины", – рассказали в прокуратуре.

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Мужчине сообщили о подозрении в распространении материалов, которые оправдывают агрессию РФ в отношении Украины. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее правоохранители сообщили о подозрении депутату Херсона в государственной измене. Злоумышленник мог способствовать российским оккупантам, сообщая информацию об украинцах, которые противодействовали агрессору.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве задержали мужчину, который подозревается в оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины. Злоумышленник звонил на линию государственного ведомства и отрицал факты убийств оккупантами мирных жителей Украины.