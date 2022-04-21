В Ирпене задержали двух оккупантов из вражеской ДРГ, еще семерых ищут, – Бучанский горсовет

В среду, 20 апреля, в Ирпене Киевской области были задержаны два человека из диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) российских оккупантов. Еще семь участников вражеской группировки перемещаются, их разыскивают.

Об этом сообщили на странице Добровольческого формирования Бучанского городского территориального общества №1 "Добровольцы Бучи" в Facebook. Жителей Ирпеня, Бучи и других близлежащих населенных пунктов призвали быть осторожными.

По информации терробороновцев, известно о пребывании в районе трех диверсионно-разведывательных групп. Общая их численность неизвестна.

"Цель групп – - похищение военнослужащих (категория: офицер)", - добавили в сообщении.

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Жителей Киевщины призвали быть внимательными и сообщать любую информацию по телефону оперативной линии, которая работает круглосуточно: +380960042188.

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