Спутниковые снимки Бучи показали, что признаки подготовки массового захоронения появились еще 10 марта

Первые признаки наличия братской могилы в Буче, которую украинские военные выявили после освобождения города от оккупантов, были замечены 10 марта. Около 280 убитых российскими военными людей похоронены возле храма Святого Апостола Андрея Первозванного и Всех Святых ПЦУ.

Это продемонстрировали спутниковые снимки от компании Maxar Technologies, которая занимается их сбором и публикацией в Украине. Фото выложил в Twitter кореспондент BuzzFeedNews Кристофер Миллер (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Тела украинских мирных жителей были найдены разбросанными вокруг Бучи и других районов северо-запада Киевской области. Братская же могила обнаружена у церкви Апостола Андрея Первозванного и Всех Святых. Спутниковые снимки с показывают, что первые признаки раскопок были 10 марта. Последние фото – 31 марта", – написал он.

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Более свежие кадры показывают траншею длиной уже около 14 метров, вырытую на территории церкви, где после вывода российских войск из города было обнаружено массовое захоронение.

Агентство Reuters также отмечает, что его журналисты, посетившие Бучу 2 апреля, видели тела, лежащие на улицах города, в 37 км к северо-западу от Киева. А братская могила возле храма была все еще открыта, там из наваленной сверху красной глины торчали руки и ноги погибших людей.

Напомним: 3 апреля Украина обвинила российские войска в зверствах по отношению к украинцам в одном из многих городов, отбитых Силами обороны, когда российские войска перегруппировывались для боев на востоке страны. В РФ отвергли обвинения, назвав их "провокацией" со стороны Украины и даже потребовали созыва срочного заседания Совбеза ООН.

Тес временем весь цивилизованный мир обвинил российских военных в издевательствах, пытках и убийствах мирного населения ранее оккупированных ими городов. О зверствах войск РФ в Буче на первых страницах написали мировые СМИ. А в сети нашлись фото оккупантов-бурят и их командира, которые расстреливали, насиловали и пытали жителей Бучи..

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-постпред Украины в ООН и бывший посол в США Владимир Ельченко назвал украинской Сребреницей массовые убийства оккупантами людей в Буче, Ирпене, Мариуполе. Он подчеркнул, что Россия совершает этнические чистки и геноцид украинского народа.

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