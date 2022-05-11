Полицейские сообщили о подозрении в государственной измене депутату Херсона

Правоохранители сообщили о подозрении депутату Херсона в государственной измене. Злоумышленник мог способствовать российским оккупантам, сообщая информацию об украинцах, которые противодействовали агрессору.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева. Ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

"Мы установили личность злоумышленника, им оказался местный депутат, 1969 года рождения. Во время оккупации Херсона фигурант всячески способствовал агрессору. Он предоставлял информацию врагам о херсонцах, которые сопротивлялись российскому режиму. Кроме того, депутат обеспечивал оккупантов едой и оказывал влияние на других должностных лиц по поводу допуска врагов к зданию Скадовского городского совета", – рассказали в полиции.

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Злоумышленнику заочно сообщили о подозрении в совершении государственной измены, совершенной в условиях военного положения.

"Решается вопрос об объявлении предателя в розыск и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей", - резюмировали в полиции.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве задержали мужчину, который подозревается в оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины. Злоумышленник звонил на линию государственного ведомства и отрицал факты убийств оккупантами мирных жителей Украины.