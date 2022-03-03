Под Киевом в результате обстрела оккупантов погиб ребенок

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В четверг, 3 марта, российские оккупанты обстреляли поселок Забучье Киевской области. В результате происшествия смертельное ранение получил ребенок.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора Украины. По факту нарушение законов и обычаев войны открыто уголовное производство.

"Было установлено, что российские захватчики 3 марта продолжили артиллерийские обстрелы жилых кварталов населенных пунктов Киевской области. В результате бомбардировки мирного населения в селе Забучье, несовместимое с жизнью осколочное ранение получил ребенок. Раненая в голову женщина находится в больнице в тяжелом состоянии", – рассказали в прокуратуре.

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Войска страны-агрессора, вопреки законам и обычаям войны, наносят разрушительные удары по инфраструктуре Украины. Из-за действий страны-агрессора гибнут мирные жители, в том числе дети.

По факту гибели ребенка в результате обстрела оккупантами открыто уголовное производство.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, жители украинской столицы Киева проснулись от звуков громких взрывов. О взрывах также сообщали люди в Одессе, Харькове и других городах.

В Киеве во вторник, 1 марта, в результате атаки российских оккупантов есть жертвы среди мирного населения. Из-за попадания в телебашню двух, по предварительным данным, ракет погибли пять жителей города.

Мэр Виталий Кличко призвал жителей столицы и не терять выдержки. Власти продолжают обеспечивать работу города.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что глава государства-агрессора РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Донбассе.

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