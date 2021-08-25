ДТП с участием 'слуги народа' и главы комитета арбитров УАФ: что известно о состоянии пострадавшего. Фото и видео

В Киеве 23 августа произошло ДТП с участием народного депутата от "Слуги народа" Александра Трухина и главы комитета арбитров Украинской ассоциации футбола (УАФ) Лучано Лучи. В результате последний вместе со своим помощником попал в больницу, получив травмы разной степени тяжести.

Данные о том, что в одном из автомобилей находился Лучи подтвердили в УАФ, передает football.ua. В то же время Telegram-канал "Через плечо" уточняет, что еще одним участником аварии является Трухин (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

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В Национальной полиции рассказали "Українським новинам", что ДТП случилось на прошлых выходных.

По словам собеседника, водитель Лучи не соблюдал безопасную дистанцию и превысил скорость.

В итоге произошло столкновение между двумя автомобилями, от которого машина с итальянцем врезалась также в Daewoo.

Всего пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Лучи и его помощник Роман Лышень были госпитализированы. Оба какое-то время были без сознания, им сделали операции. Угрозы для жизней пострадавших нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь с 24 на 25 августа в столице перевернулся пассажирский автобус, который следовал из Кишинева в Москву. В ДТП пострадали 8 человек.