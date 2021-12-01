Золото, миллионы и портрет в образе Муссолини: СМИ узнали, что нашли при обысках у нардепа Кивы. Видео

Журналисты заявили, что в доме у народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильи Кивы во время обысков нашли миллионы гривен наличных. Также у политика якобы обнаружили много золота.

Об этом сообщает Bihus Info со ссылкой на источники в правоохранительных органах. В сюжете отмечается, что среди всего прочего у нардепа есть картина, где он изображен в образе Муссолини (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

По словам собеседников журналистов, наличными в доме у Кивы обнаружили 1,1 миллиона гривен, более 500 тысяч долларов (13,5 млн грн), еще более 300 тысяч долларов (8,1 млн грн) – в автомобиле.

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Также у нардепа нашли с десяток слитков золота, общая сумма которых может достигать миллиона гривен.

Как уточняется в сюжете, ни наличные, ни драгоценности не указаны в его декларации.

Еще одна находка, которая заинтересовала журналистов – картина, где Кива представлен в образе итальянского фашистского диктатора Бенито Муссолини. Отметим, что политик позиционирует себя, как борец с так называемым "фашизмом в Украине".

Ранее стало известно, что Кива живет в незадекларированном доме под Киевом, стоимость которого составляет примерно 21 млн грн.

Как уже писал OBOZREVATEL, Аттестационная коллегия Минобразования лишила Илью Киву звания кандидата наук.