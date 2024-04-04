Жена должностного лица СБУ во время войны купила квартиру, которая стоит более 20 млн грн: расследование

У жены главы департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка Юлии журналисты обнаружили приобретенную в декабре 2023 года квартиру, которая по рыночной цене должна стоить более 20 миллионов гривен. В декларации бригадного генерала указано, что за это жилье уплатили только 12,8 миллиона гривен.

Как указано в расследовании "Следствие.Инфо", Юлия Витюк приобрела квартиру премиумкласса на 195 квадратных метров. Квартира такого размера с ремонтом в этом ЖК будет стоить около 1,5 миллиона долларов.

Даже без ремонта жилье в этом ЖК стоит 3 тысячи долларов за квадратный метр (втрое больше средней цены в столице). "Нетрудно подсчитать, что Юлии Витюк нужно было оплатить 585 тысяч долларов за ее квартиру без ремонта – или 21,5 миллиона гривен по курсу на момент покупки", – говорится в расследовании.

В декларации Витюка указано, что эту квартиру приобрели за 12 миллионов 800 тысяч гривен – цена почти вдвое меньше рыночной. И даже по такой цене приобрести квартиру сам Илья Витюк не смог бы, потому что его зарплата составляет всего 1,8 миллиона в год, считают журналисты.

Впрочем, Юлия Витюк занимается бизнесом. Она зарегистрирована как ФЛП, через который получила 9,4 миллиона гривен прибыли в 2022 году и 13,4 миллиона гривен – в 2023. Юлия предоставляет юридические услуги, "за которые получает более 1 миллиона гривен в месяц", утверждают журналисты, но добавляют, что ни адреса, ни контактных данных ФЛП им найти не удалось. Сама жена разведчика отказалась общаться со "Следствием.Инфо".

Как сообщал OBOZ.UA, 25 марта 2024 года, на день СБУ, работу Витюка отметил президент Украины. Он присвоил разведчику звание бригадного генерала.

Между тем именно подчиненные Витюка установили, что хакерская атака на "Киевстар" была осуществлена группой SandWorm, которая является частью российского разведывательного управления. Как говорит бригадный генерал, в целом его подразделение Службы безопасности ежегодно блокирует около 4,5 тысяч кибератак во время полномасштабной войны.

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