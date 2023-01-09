"Забыл" указать в декларации дом за $600 тыс.: всплыли подробности о руководителе спикера ГПСУ, которая попала в скандал

Начальником пресс-офицера Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины Иванны Плантовской (которая оскандалилась фотографиями отдыха и роскошной жизни во время войны) является Сергей Мул. Его репутация тоже не белоснежная – в 2021 году СМИ сообщали, что спецслужбы проводили обыски по его месту жительства и на рабочем месте, подозревая в сокрытии в декларации дома стоимостью 600 тыс. долларов.

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Об этом напомнил в Facebook Юрий Богданов, советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. Он написал, что 49-летний начальник Южного регионального управления ГПСУ, генерал-майор Мул "более интересный персонаж", чем его подчиненная Плантовская.

Мул в погранслужбе 29 лет, с 1994-го. Родом он из Хмельницкой области. Украинец шесть лет возглавлял Киевское направление, потом руководил Южным.

Является доктором психологических наук с 2016 года (тема диссертации: "Психология готовности офицера-пограничника к выполнению служебных обязанностей"). Кавалер ордена Богдана Хмельницкого.

В ноябре-2021 источник OBOZREVATEL сообщал, что у Мула провели обыски сотрудники Национального антикоррупционного бюро и Государственного бюро расследований. Основанием называлась неуказанная в декларации недвижимость под Киевом и в Одессе.

Журналист Евгений Плинский отмечал, что тогда о результатах обысков появилось немало фейков (например, Мулу "дорисовали" колумбийский паспорт). Однако, по данным расследователя, начальник Южного регионального управления Госпогранслужбы "погорел на своей Одесской недвижимости".

"Дело в том, что проживает генерал-майор Сергей Мул в Одессе не где-нибудь, а в скандальном ЖК Green Wood который связывают с "делом" Галантреника-Труханова", – писал Плинский. Квартиру в этом ЖК пограничник якобы не задекларировал.

Напомним: подчиненная Мула, пресс-офицер Южного регионального управления ГПСУ Иванна Плантовская в социальных сетях хвасталась новыми фотографиями с Парижа и пляжных курортов. Также она публиковала снимки дорогих авто и других атрибутов роскошной жизни. После того, как на это обратили внимание, женщина закрыла аккаунты.

Как писал OBOZREVATEL, ранее сотрудники СБУ и Бюро экономической безопасности (БЭБ) разоблачили масштабную схему хищения бюджетных денег, к которой причастно руководство ГУ Государственной налоговой службы во Львовской области.

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