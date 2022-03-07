Взрывной волной разнесло всю улицу: в Харькове показали последствия бомбрадировки. Фото

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Российский истребитель сбросил бомбу в Новобаварском районе Харькове. Был разрушен склад торговой сети "Посад" и жилые дома харьковчан.

Это произошло вечером 6 марта. Telegram-канал "ХС - Харьков" опубликовал фото страшных разрушений.

"Бавария. Взрывной волной разворотило почти всю улицу. Как минимум один человек погиб", – говорится в сообщении.

Бавария в Харькове – это район на окраине города, получивший свое название в честь одноименного пивзавода, построенного во второй половине XIX века.

Оккупанты ежедневно бомбят Харьков: под ударом не только военные объекты, как цинично заявляли в России, но и все объекты инфраструктуры, а также жилые массивы.

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На фотографиях видно разрушенные дома в частном секторе.

Строения получили серьезные повреждения, в них уже невозможно жить.

Оккупанты используют фугасные авиационные бомбы ФFБ-500 – от них тяжело укрыться.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на понедельник, 7 марта, военнослужащие Национальной гвардии Украины задержали пилота сбитого российского истребителя. Он сдал своих координаторов и рассказал о преступных приказах.

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