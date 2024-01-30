Вышли из дома и не вернулись: на Тернопольщине в пруду нашли мертвыми троих детей

В селе Переволока Чортковского района Тернопольской области в пруду утонули трое детей. Мальчикам было 14, 13 и 12 лет.

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Школьники пропали 28 января. Их пытались найти, подняли на ноги правоохранителей, сотрудников ГСЧС: кинологов, специалистов сектора БПЛА, водолазов. Однако 30 января подростков обнаружили без признаков жизни в местном пруду. О гибели детей сообщил в Facebook начальник Главного управления Нацполиции Тернопольщины Сергей Зюбаненко.

"К сожалению, закончились трагедией поиски без вести пропавших школьников... Выражаю соболезнования родным и близким погибших", – написал он.

Зюбаненко призвал родителей и детей быть максимально внимательными и осторожными на водоемах и возле них. Особенно – при ухудшении погодных условий, когда лед тонкий.

"Проведем детальный анализ этой трагедии в рамках расследования уголовного производства в соответствии со статьей 115 Уголовного кодекса (с пометкой "без вести пропавший". – Ред.)", – заявил полковник.

Ранее пресс-служба ГУНП в Тернопольской области сообщала, что трое учеников 8-го, 9-го и 10-го классов вышли из дома и не вернулись. Разыскивались:

– Приймак Богдан Васильевич 2009 года рождения;

– Швиткий Богдан Петрович 2010 года рождения;

– Непип Владимир Владимирович 2011 года рождения.

Спикер ГСЧС Украины в Тернопольской области Сергей Данилин рассказал, что в общей сложности к поиску детей привлекли 45 человек и пять единиц техники. "Это не только ГСЧС, но и правоохранители, местные жители", – цитировал Данилина портал te.20minut.ua.

Представитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям отмечал, что несовершеннолетних искали в районе прудов.

"В отделение пришла бабушка и сообщила о том, что ребята исчезли. Она уже написала заявление и умоляла найти детей как можно скорее, чтобы с ними ничего не произошло", – рассказали журналистам в дежурной части Бучацкого отделения полиции.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 25 января на Закарпатье в городе Виноградов угарным газом отравился семилетний ребенок и его родители. Семью госпитализировали.

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