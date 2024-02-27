Родные девочки, скончавшейся от сердечного приступа в Авдеевке, снялись в сюжете российской пропаганды. Видео

Пропагандисты продолжают снимать поразительно циничные видео о том, как их "ждали" жители уничтоженной до основания Авдеевки на Донетчине. И некоторые коллаборанты не брезгуют сниматься в таких сюжетах, расхваливая захватчиков и оговаривая защитников.

Среди таких — супруги из Авдеевки, шестилетняя внучка которых в начале 2023 года умерла от сердечного приступа, не выдержав ужаса, который принес в ее родной город "русский мир" и так называемые "освободители". На шокирующий пример зомбированности и полного безразличия к смерти и горю, которое сеет на украинской земле Россия, включая собственные потери, обратил внимание народный депутат Муса Магомедов.

"Российские СМИ активно распространяют интервью с жителями Авдеевки. Среди так называемых "ждунов русского мира" и эта семейная пара. К сожалению, любовь к рашистам у них оказалась больше, чем к родной внуке... Маленькая Елина Федоренко умерла в Авдеевке в январе 2023 года. Сердце шестилетней девочки не выдержало постоянных обстрелов, ведь все это время ребенок жил в аду с бабушкой и дедушкой. В последнее время жаловалась на плохое чувство. Но на многочисленные уговоры власти, полиции, волонтеров уехать взрослые не реагировали", – написал он.

Маленькая девочка, на долю которой выпало столько испытаний, сколько большинство взрослых не переживают за всю жизнь, умерла от сердечного приступа 11 января 2023 года.

Прошло чуть больше года – и ее родные бабушка и дедушка, которые присматривали за ребенком, пока ее мать была в отъезде, радостно рассказывают российским пропагандистам, как сильно они жидали, чтобы российские оккупанты стерли Авдеевку с лица земли и убили огромное количество людей , среди которых и их маленькая внучка.

В пропагандистском сюжете ни женщина, ни ее муж ни словом не вспомнили о 6-летней девочке, погибшей из-за российского вторжения. Зато они с энтузиазмом придумывают, на какие "происки" якобы шла украинская власть, чтобы убедить местных жителей не подвергать опасности собственную жизнь и жизни своих близких — и эвакуироваться из методично уничтожаемого оккупантами города.

"Они начали бомбить магазины. Затем банкоматы, подстанции, газовые трубы", – говорит женщина на видео.

"А кто это сделал?" – задала "уточняющий" вопрос российская пропагандистка. И тут же получила ответ, которого ждала.

"Украинцы. Украинские власти. Это жесткая эвакуация, чтобы люди покидали город. У нас очень много людей не хотели уходить. Но они оказывались в таких ситуациях, когда либо оставались без жилья, либо здоровье не позволяло", – говорит "героиня" сюжета.

На самом же деле, как вспоминал после известия о смерти ребенка волонтер Влад Маховский, он неоднократно предлагал опекунам ребенка вывезти девочку из-под обстрелов еще с того момента, когда впервые увидел Элю в подвале и она призналась, что ей очень страшно. Бабушка и дедушка от эвакуации тогда отказались, как и в последующие разы, когда Маховский пытался их уговорить пожалеть ребенка. Впоследствии они начали прятать ребенка от волонтера, не разрешили даже вручить подарок на 6-летие Эли. Жить после последнего дня рождения девочке оставалось несколько месяцев.

Теперь же оба наперегонки рассказывают пропагандистам, как сильно они ждали "освободителей" на протяжении всех двух лет полномасштабной войны.

"Мы их обнимали... Ждали два года. Мы жили в частном секторе и услышали... Это 17 было февраля. Уже знали, что было принято решение командованием ВСУ о выходе из города, накануне видели, как группы выходили со стороны бывшего керамического завода. А 17 услышали громкие голоса на улице, увидели каски, увидели, что камуфляж — не натовский пиксель. Это оказалось штурмовое подразделение 74 мотострелковой бригады 41 армии. Сибиряки. Увидели, что они вошли к нам. Понятно, что ребят встречали, обнимали, потому что ждали", – с жуткой улыбкой рассказывает мужчина.

Его жена не нарадуется мысли, что теперь увидит свою дочь, ребенка которой они с мужем погубили, а также что вернется "в родной Донецк". Почему она не поехала в оккупированный облцентр до начала полномасштабного вторжения России, а предпочитала сидеть в Авдеевке в ненавистной ей Украине коллаборантка не рассказала, да и пропагандистку эта "мелочь" не заинтересовала.

При этом, как оказалось, пока их внучка медленно умирала от ужаса — эти любители "русского мира" были заняты прослушиванием кремлевской пропаганды.

"Мы каждую минуту слушали российское радио, у нас была волна. И вот два года мы "ДНР" радио, российское радио слушали — и ждали, ждали, ждали... И когда нам сказали, что ВСУ уходят, мы просто не могли поверить, что наконец-то увидим дочь, наконец-то поедем домой, в Донецк. Наконец-то все будет так, как нам хотелось", – говорит коллаборантка.

А ее муж отмечает: оккупанты, которые уничтожили Авдеевку и фактически собственными руками убили маленькую 6-летнюю внучку этих "ждунов" – "мужики просто потрясающие".

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в боях за Авдеевку Россия потеряла больше военных, чем СССР за 10 лет войны в Афганистане. По его словам, улицы этого небольшого населенного пункта в буквальном смысле были устланы трупами оккупантов, как и подступы к городу.