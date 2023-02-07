Оккупанты пытались "форсировать Днепр", но есть нюанс. Видео
Украинские воины продолжают защищать родную землю от русского нашествия и уничтожать оккупантов на всех направлениях фронта. В сети распространили еще одно видео, как бойцы ВСУ ликвидировали двух захватчиков, пытавшихся пересечь небольшой ручей.
Кадры опубликовали в Telegram-канале OBOZREVATEL в понедельник, 6 февраля. "Спа-процедуры" врагу устроили украинские аэроразведчики (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
На видео военные России пытались пересечь ручей, но одного ранило осколками от сброшенного снаряда, и он потерял способность двигаться. Оккупант пытался выбраться, но задохнулся и утонул.
"Краткий рассказ о том, как оккупанты "Днепр форсировали", но на другой берег так и не догребли", – говорится в подписи к видео.
Ранее в сети показали, как артиллеристы 28-ой омбр Рыцарей Зимнего Похода совместно с отдельным Изюмским батальоном терробороны устроили "сафари" на путинских захватчиков, которые поселились в захваченных домах украинцев.
Оккупанты попытались скрыться от ВСУ в неприметных домиках, но аэроразведка их зафиксировала. Все захватчики были успешно ликвидированы.
Как сообщал OBOZREVATEL, бойцы ВСУ уничтожили две самоходные артиллерийские установки врага. "Гвоздики" войск РФ положили украинские артиллеристы.
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