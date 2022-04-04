Оккупанты, которые пытали жителя Гостомеля, выжгли на его теле свастику. Фото 18+

В оккупированном Гостомеле Киевской области, который накануне освободили наши войска, происходили по-настоящему жестокие издевательства над гражданским населением. Один мужчина был убит, но перед этим российские захватчики выжгли на его теле клеймо со свастикой.

Таким образом убийцы, видимо, хотели оставить послание, что воюют не просто так, а с неонацистами. Ужасные кадры свидетельства военного преступления опубликовал Telegram-канал BUCHA LIVE.

После того как подобные фотоснимки будут опубликованы по всему миру, даже у самых скептических государств не останется сомнений, кто стал продолжателем дела нацистской Германии во Второй мировой войне. Россия должна быть наказана за то, что допустила повторение кошмара в XXI веке!

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Как сообщал OBOZREVATEL, журналисты со всего мира освещают результаты зверств на освобождённых ВСУ улицах Ирпени, Гостомеля и Бучи. Тела мучеников, которые перед смертью подверглись страшным пыткам и унижениям от оккупантов, усеяли тротуары, а также были закопаны в братских могилах.

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