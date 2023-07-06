Информатору ФСБ, которая бесплатно шпионила за защитниками Бахмута, дали 10 лет тюрьмы
На Донетчине осудили жительницу села Кондратовка Краматорского района, которая добровольно пошла на сотрудничество с ФСБ РФ. Она сливала врагу данные о расположении и перемещении Вооруженных сил Украины, чтобы приблизить таким образом оккупацию своего села.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора. Работать в пользу агрессора пророссийски настроенная женщина начала в 2022 году.
"Своими действиями в пользу врага осужденная подвергла опасности Краматорский район. Она сливала российским силовикам позиции Вооруженных сил Украины, которые размещались в Дружковке и Новоандреевке", – говорится в сообщении.
Информацию о ВСУ женщина передавала россиянам через мессенджер Telegram. Все данные о расположении наших защитников и их техники предательница собирала, общаясь со своими односельчанами.
Представитель ФСБ предлагал коллаборантке деньги за ее "помощь", однако женщина отказалась, отметив, что у нее исключительно идеологические мотивы.
"В переписке с сотрудником российской спецслужбы осужденная настаивала, чтобы атаки по местам дислокации наших защитников обязательно были максимально эффективными и четкими", – отметили в ОГП.
Предательницу задержала СБУ, после чего она находилась под стражей. Ее приговорили к 10 годам тюрьмы за несанкционированное распространение информации о расположении Вооруженных сил Украины (ч. 3 ст. 114-2 УК Украины).
Как сообщал OBOZREVATEL, Служба безопасности Украины задержала коллаборанта, который работал на врага и планировал совершить террористический акт на железной дороге в Черкасской области. Предатель собирал информацию о базировании систем ПВО и планировал подорвать железную дорогу во время перемещения военной техники.
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