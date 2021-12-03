Во Львове суд вынес приговор организаторам порно-студии и веб-моделям: все детали решения

Во Львове разоблачили незаконную деятельность порно-студии, в функционировании которой участвовали семь человек – организаторы, администраторы и вебмодели. Суд признал всех виновными.

Соответствующее решение принял Лычаковский районный суд, постановление опубликовано на сайте Единого государственного реестра судебных решений. Фигурантов обвинили в распространении материалов порнографического характера и создании порностудии.

Двум организаторам (один из них житель Львова, а другой – уроженец Донецка) присудили по 5 лет лишения свободы, заменив этот срок на 3 года испытательного, двум администраторам – по 4 года лишения свободы с испытательным сроком 2 года, а трем вебмоделям – по 3 года лишения свободы с испытательным сроком 1 год. С них также взыскали по 679 гривен судебных издержек.

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Студия работала с февраля 2018 года по 9 октября 2018 года. В ней производили порнографические видеозаписи и распространяли их через вебсайты. Речь идет о ресурсах, на которых, как говорится в материалах дела, "пользователи со всего мира удовлетворяют свои половые пристрастия путем виртуального общения с обнаженными женщинами в режиме реального времени".

Во время "общения" были изображены сексуальные действия, сцены полового акта и прочее. За это иностранцы платили деньги через личные счета членов "схемы".

Как говорится в материалах дела, организаторы студии уверяли девушек, что те будут общаться только с иностранцами. Таким образом, их якобы не смогли бы идентифицировать правоохранительные органы.

Организаторы студии признали вину и раскаялись. Администраторы объяснили, что получали по 300-400 долларов в месяц, а веб-модели – по 10-20 тысяч и не знали, что их работа незаконна.

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