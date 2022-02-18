Верховный суд поставил "подножку" Пашинскому: что теперь светит экс-нардепу за стрельбу в человека

Олег Шевченко
Расследования
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дело Пашинского
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Коллегия судей Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда буквально "взорвала" своим решением информпространство. Оправдательный приговор бывшему народному депутату Сергею Пашинскому по делу о стрельбе в человека – отменен. Решение, что и говорить, неожиданное и знаковое. Никто уже и не надеялся на на такой поворот, особенно после того, как от борьбы за справедливость отказался сам пострадавший.

О том, как Пашинский упорно пытался выйти сухим из воды, где засветился судья-"спаситель" и что будет дальше с резонансным делом – читайте в материале OBOZREVATEL.

Разборки с наградным "Глоком"

ЧП произошло еще 31 декабря 2016 г. в Киевской области. В результате конфликта на тот момент народного депутата Сергея Пашинского и жителя Васильковского района Вячеслава Химикуса последний попал в больницу с тяжелыми травмами.

Депутат тогда утверждал, что они с супругой едва не врезались в микроавтобус, якобы стоявший в темноте без включенных габаритов. Пашинский решил сделать замечание людям возле микроавтобуса, в результате чего вспыхнула ссора. Политик отметил, что вышел из машины, сделал предупредительный выстрел в воздух, после чего нетрезвый мужчина ударил его бутылкой по голове. И уже якобы после падения ему пришлось выстрелить нападавшему в ногу.

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Химикус же заявил, что нардеп направил ствол пистолета ему в грудь. Находясь в таком опасном положении, он был вынужден ударить Пашинского бутылкой, а тот сразу выстрелил и ранил его. При этом пострадавший подчеркнул, что Пашинский стрелял стоя, а не лежа. Это подтвердила и трассологическая экспертиза.

Кроме того, Химикус рассказал, что предупредительного выстрела не было. Также он не слышал звук передергивания затвора перед выстрелом, а это может свидетельствовать о том, что Пашинский заблаговременно дослал патрон в патронник.

Мощное противодействие

То, что происходило после – трудно описать беспристрастно. Показательный факт: заявление Пашинского было зарегистрировано в тот же день, когда он стрелял в человека – через четыре часа его уже внесли в ЕРДР и начали расследование (и это 31 декабря, всего за несколько часов до наступления Нового года. – Ред.). А вот заявление раненого Вячеслава Химикуса внесли в Единый реестр досудебных расследований аж через четыре месяца – да и то только после титанических усилий его адвокатов. Но это было только началом эпопеи.

В июле 2017 г. прокуратура приняла решение объединить эти два производства в одно, а через неделю и вовсе закрыла. С большим трудом в декабре удалось добиться возобновления следствия, однако мощнейшее противодействие продолжалось. До 2019-го (когда дело снова было закрыто) не проводилось ни одного следственного действия.

Невероятно, но факт: Вячеслава Химикуса за три года ни разу не пригласили на следственный эксперимент – в отличие от народного депутата и его жены.

"И все экспертизы проводились с учетом только версии Пашинского. Вячеслава же никто не слышал и не хотел слышать в этом деле", – рассказывала OBOZREVATEL адвокат потерпевшего Марина Паринова.

Во время следственных действий Пашинскому было весело

Потому адвокатам приходилось заставлять следователей "шевелиться" посредством судебных решений. И только в июле 2020 года дело было передано в судПашинскому грозило до восьми лет лишения свободы.

Четыре года борьбы

В СМИ не единожды появлялась информация о якобы "помощи нардепа", однако из раза в раз это опровергали защитники пострадавшего. Разве что в ночь после стрельбы сын Пашинского оплатил в аптеке лекарства для Вячеслава Химикуса на сумму... 800 гривен.

Согласно выводу судмедэкспертизы, мужчина получил тяжкие телесные повреждения: огнестрельный перелом левой бедренной кости (это самая большая кость в теле человека, она была раздроблена на семь частей, также был оскольчатый перелом).

Вячеслав перенес несколько операций: сначала он лежал в Василькове, затем его перевели в Киев – ногу спасали в Институте травматологии. А потом последовала длительная реабилитация, Вячеслав долгое время ходил с палочкой и около полугода был нетрудоспособен. Семье с маленькими детьми приходилось очень непросто.

Потому ничего удивительного, что в марте 2021 года, спустя более четырех лет после ранения, Химикус отказался от исковых требований, по факту – от дальнейшей борьбы. Мужчина рассказал, что принял от Пашинского компенсацию за нанесенный ущерб в том числе и потому, что морально устал: против него развернулась кампания дискредитации.

В том же месяце Васильковский горрайонный суд оправдал Сергея Пашинского, что уже не вызвало удивления. Источники OBOZREVATEL за две недели до приговора утверждали, что все уже решено.

Сергей Пашинский получил оправдательный приговор.

В зале суда Пашинский в комментарии журналистам не преминул в очередной раз заявить, что вся "ложь" против него была "инспирирована РФ и ее агентурой тут".

Суд первой инстанции посчитал, что вина Пашинского не доказана.

Впоследствии оправдательный приговор устоял и в апелляции, но Офис генерального прокурора решил не сдаваться и подал кассационную жалобу.

Новый поворот и судья со "шлейфом"

То, что произошло 17 февраля 2022 года, стало очень неприятным сюрпризом для Сергея Пашинского. Коллегия судей Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда отменила судебные решения в уголовном производстве по обвинению Пашинского в причинении умышленного тяжкого телесного повреждения, опасного для жизни.

Производство направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции – то есть, в Васильковский горрайонный суд.

С одной стороны, это повод для оптимизма, а вот с другой – для опасений, так как судья Максим Ковбель, который оправдал Пашинского, и сегодня является председателем Васильковского горрайонного суда.

"Это вызывает определенные опасения. Как минимум, дело снова затянется на большой срок. Ну, и есть определенные вопросы к Ковбелю", – считает наш собеседник в прокуратуре.

Председатель Васильковского горрайонного суда Максим Ковбель.

Помимо "неоднозначного" оправдания Пашинского, Максим Ковбель фигурировал в деле о незаконной легализации иностранцев через суд с поддельными тестами ДНК. В частности, детективы НАБУ интересовались шестью такими делами, пять из которых, как оказалось, рассматривал как раз Ковбель.

А в январе 2022 ода Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в Высший антикоррупционный суд с иском о признании необоснованными активов, принадлежащих судье Ковбелю, и их взыскания в доход государства.

Ранее детективы НАБУ выяснили, что судья через третьих лиц фактически приобрел в собственность квартиру в Киеве площадью 142 кв. м и автомобиль. При этом средства, использованные на приобретение этого имущества, не соответствуют законным доходам судьи. Прокурор обратился в суд с иском о взыскании с судьи в доход государства 5,7 млн. гривен, законность происхождения которых вызывает обоснованное сомнение.

Однако это уже совсем другая история – которая, впрочем, дает повод сомневаться в объективном рассмотрении дела Пашинского в суде первой инстанции.

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