Верховный суд поставил "подножку" Пашинскому: что теперь светит экс-нардепу за стрельбу в человека

Коллегия судей Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда буквально "взорвала" своим решением информпространство. Оправдательный приговор бывшему народному депутату Сергею Пашинскому по делу о стрельбе в человека – отменен. Решение, что и говорить, неожиданное и знаковое. Никто уже и не надеялся на на такой поворот, особенно после того, как от борьбы за справедливость отказался сам пострадавший.

О том, как Пашинский упорно пытался выйти сухим из воды, где засветился судья-"спаситель" и что будет дальше с резонансным делом – читайте в материале OBOZREVATEL.

ЧП произошло еще 31 декабря 2016 г. в Киевской области. В результате конфликта на тот момент народного депутата Сергея Пашинского и жителя Васильковского района Вячеслава Химикуса последний попал в больницу с тяжелыми травмами.

Депутат тогда утверждал, что они с супругой едва не врезались в микроавтобус, якобы стоявший в темноте без включенных габаритов. Пашинский решил сделать замечание людям возле микроавтобуса, в результате чего вспыхнула ссора. Политик отметил, что вышел из машины, сделал предупредительный выстрел в воздух, после чего нетрезвый мужчина ударил его бутылкой по голове. И уже якобы после падения ему пришлось выстрелить нападавшему в ногу.

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Химикус же заявил, что нардеп направил ствол пистолета ему в грудь. Находясь в таком опасном положении, он был вынужден ударить Пашинского бутылкой, а тот сразу выстрелил и ранил его. При этом пострадавший подчеркнул, что Пашинский стрелял стоя, а не лежа. Это подтвердила и трассологическая экспертиза.

Кроме того, Химикус рассказал, что предупредительного выстрела не было. Также он не слышал звук передергивания затвора перед выстрелом, а это может свидетельствовать о том, что Пашинский заблаговременно дослал патрон в патронник.

То, что происходило после – трудно описать беспристрастно. Показательный факт: заявление Пашинского было зарегистрировано в тот же день, когда он стрелял в человека – через четыре часа его уже внесли в ЕРДР и начали расследование (и это 31 декабря, всего за несколько часов до наступления Нового года. – Ред.). А вот заявление раненого Вячеслава Химикуса внесли в Единый реестр досудебных расследований аж через четыре месяца – да и то только после титанических усилий его адвокатов. Но это было только началом эпопеи.

В июле 2017 г. прокуратура приняла решение объединить эти два производства в одно, а через неделю и вовсе закрыла. С большим трудом в декабре удалось добиться возобновления следствия, однако мощнейшее противодействие продолжалось. До 2019-го (когда дело снова было закрыто) не проводилось ни одного следственного действия.

Невероятно, но факт: Вячеслава Химикуса за три года ни разу не пригласили на следственный эксперимент – в отличие от народного депутата и его жены.

"И все экспертизы проводились с учетом только версии Пашинского. Вячеслава же никто не слышал и не хотел слышать в этом деле", – рассказывала OBOZREVATEL адвокат потерпевшего Марина Паринова.

Потому адвокатам приходилось заставлять следователей "шевелиться" посредством судебных решений. И только в июле 2020 года дело было передано в суд – Пашинскому грозило до восьми лет лишения свободы.

В СМИ не единожды появлялась информация о якобы "помощи нардепа", однако из раза в раз это опровергали защитники пострадавшего. Разве что в ночь после стрельбы сын Пашинского оплатил в аптеке лекарства для Вячеслава Химикуса на сумму... 800 гривен.

Согласно выводу судмедэкспертизы, мужчина получил тяжкие телесные повреждения: огнестрельный перелом левой бедренной кости (это самая большая кость в теле человека, она была раздроблена на семь частей, также был оскольчатый перелом).

Вячеслав перенес несколько операций: сначала он лежал в Василькове, затем его перевели в Киев – ногу спасали в Институте травматологии. А потом последовала длительная реабилитация, Вячеслав долгое время ходил с палочкой и около полугода был нетрудоспособен. Семье с маленькими детьми приходилось очень непросто.

Потому ничего удивительного, что в марте 2021 года, спустя более четырех лет после ранения, Химикус отказался от исковых требований, по факту – от дальнейшей борьбы. Мужчина рассказал, что принял от Пашинского компенсацию за нанесенный ущерб в том числе и потому, что морально устал: против него развернулась кампания дискредитации.

В том же месяце Васильковский горрайонный суд оправдал Сергея Пашинского, что уже не вызвало удивления. Источники OBOZREVATEL за две недели до приговора утверждали, что все уже решено.

В зале суда Пашинский в комментарии журналистам не преминул в очередной раз заявить, что вся "ложь" против него была "инспирирована РФ и ее агентурой тут".

Впоследствии оправдательный приговор устоял и в апелляции, но Офис генерального прокурора решил не сдаваться и подал кассационную жалобу.

То, что произошло 17 февраля 2022 года, стало очень неприятным сюрпризом для Сергея Пашинского. Коллегия судей Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда отменила судебные решения в уголовном производстве по обвинению Пашинского в причинении умышленного тяжкого телесного повреждения, опасного для жизни.

Производство направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции – то есть, в Васильковский горрайонный суд.

С одной стороны, это повод для оптимизма, а вот с другой – для опасений, так как судья Максим Ковбель, который оправдал Пашинского, и сегодня является председателем Васильковского горрайонного суда.

"Это вызывает определенные опасения. Как минимум, дело снова затянется на большой срок. Ну, и есть определенные вопросы к Ковбелю", – считает наш собеседник в прокуратуре.

Помимо "неоднозначного" оправдания Пашинского, Максим Ковбель фигурировал в деле о незаконной легализации иностранцев через суд с поддельными тестами ДНК. В частности, детективы НАБУ интересовались шестью такими делами, пять из которых, как оказалось, рассматривал как раз Ковбель.

А в январе 2022 ода Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в Высший антикоррупционный суд с иском о признании необоснованными активов, принадлежащих судье Ковбелю, и их взыскания в доход государства.

Ранее детективы НАБУ выяснили, что судья через третьих лиц фактически приобрел в собственность квартиру в Киеве площадью 142 кв. м и автомобиль. При этом средства, использованные на приобретение этого имущества, не соответствуют законным доходам судьи. Прокурор обратился в суд с иском о взыскании с судьи в доход государства 5,7 млн. гривен, законность происхождения которых вызывает обоснованное сомнение.

Однако это уже совсем другая история – которая, впрочем, дает повод сомневаться в объективном рассмотрении дела Пашинского в суде первой инстанции.