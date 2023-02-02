В оккупированном Севастополе в пожаре погибли восемь строителей путинской трассы ''Таврида'': появились подробности. Видео

В Севастополе в ночь на 2 февраля возник пожар в двухэтажной бытовке, где жили рабочие, участвующие в незаконном строительстве трассы "Таврида". Его тушили в течение нескольких часов.

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В огне погибли минимум 8 рабочих, строивших трассу, которой любит хвастаться президент РФ Владимир Путин. Такие цифры официально приводит министерство по чрезвычайным ситуациям РФ.

"Сообщение о пожаре в двухэтажном жилом строительном модуле на улице Нефтяная поступило в 2:19 (по московскому времени. – Ред). Незамедлительно к месту вызова прибыли пожарно-спасательные подразделения. Наблюдалось открытое горение на площади 200 кв. м. На данный момент открытое горение ликвидировано, ведется проливка и разбор конструкций. Обнаружены тела 5 погибших", – заявляли в российском МЧС около 7 часов утра.

Однако о полной ликвидации возгорания оккупанты сообщили лишь три часа спустя после первого упоминания о пожаре во временно оккупированном Севастополе. К тому времени количество погибших увеличилось.

"Пожар в строительном модуле под Севастополем полностью ликвидирован, разбор конструкций завершён. В результате пожара погибло 8 человек, 2 пострадали", – гласит сообщение, появившееся в Twitter МЧС РФ в 10:06.

"Пожар возник в бытовках, где живут рабочие, участвующие в строительстве трассы "Таврида", – со ссылкой на правоохранительные органы сообщают российские СМИ.

Причиной пожара оккупанты назвали "неисправность электроприбора".

"Предварительно, под завалами больше нет людей", — цитируют слова неназванного собеседника из правоохранительных органов пропагандисты ТАСС.

Трассу "Таврида", которую уже 5 лет незаконно строят оккупанты в захваченном в 2014 году украинском Крыму, российская пропаганда окрестила "важнейшим объектом инфраструктуры наравне с новым терминалом аэропорта "Симферополь" и Крымским мостом". Ее стоимость изначально предполагалась в размере 79 миллиардов российских рублей, но к 2020 году росСМИ сообщали об увеличении сметы до 166 млрд рублей.

По состоянию на этот же год ради путинского строительства у крымчан отобрали, по данным СМИ, около 2 тысяч земельных участков и снесли 27 жилых домов, кроме того, оккупанты изувечили крымский ландшафт – "срезали холмы" и "насыпали 16-метровые насыпи".

Это трасса является предметом особой гордости Владимира Путина. Он лично открывал ее в конце августа 2020 года. Из этого события устроили настоящее пропагандистское шоу с диктатором за рулем автомобиля.

Впрочем, "Таврида" упоминалась в СМИ не только в контексте "грандиозности проекта", но и в связи с аномально большим количеством ДТП. Из-за многочисленных смертей в результате аварий трассу прозвали "дорогой смерти": количество погибших на этой дороге, уничтожающей неповторимый облик Крыма и его экологию, с момента начала строительства уже исчисляется сотнями.

Напомним, ранее глава военной разведки Украины Кирилл Буданов назвал задачу номер один и рассказал об украинских агентах в РФ. По его мнению, Украина должна вернуть Крым к лету.

Также сообщалось, что правозащитники из Human Rights Watch проиллюстрировали картой Украины без Крыма скандальный отчет о применении противопехотных мин. В самом отчете Human Rights Watch обвинила украинских защитников в использовании на Харьковщине противопехотных мин "лепесток" в период оккупации этих территорий российскими войсками, что сейчас приводит к жертвам среди гражданского населения и создает постоянную угрозу.