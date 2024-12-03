В Одесской области водитель сбил двух пограничников на блокпосте: один из них погиб, другой травмирован. Фото

В Одесской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие на блокпосте. В результате аварии погиб сотрудник Государственной пограничной службы.

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Еще один пограничник с травмами был госпитализирован. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

Трагедия произошла 2 декабря около 18:00 на одном из блокпостов в Одесской области. Правоохранители установили, что 66-летний водитель автомобиля ВАЗ не отреагировал на дорожные знаки по ограничению скорости перед блокпостом и совершил наезд на двух пограничников.

Результаты проверки на состояние опьянения показали, что в момент совершения ДТП водитель легковушки был трезвый. Виновника смертельной аварии задержали в процессуальном порядке.

Следователи полиции Одесской области возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжкое телесное повреждение. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Днепре 19-летнему водителю BMW сообщили о подозрении в совершении ДТП, вследствие которого погибла десятилетняя девочка. Ребенок находился в автомобиле Ford, в который на скорости влетела машина фигуранта.

Ранее сообщалось, что 30 ноября в Киеве произошло смертельное ДТП на улице Борщаговской. Там Porsche врезался в остановку скоростного трамвая "Полевая" ("Олексы Тихого"), погибли два человека, которые находились в салоне авто.

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