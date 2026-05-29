Румыния закрывает генеральное консульство РФ в Констанце после инцидента с дроном: консул объявлен персоной нон-грата

Румыния объявила персоной нон грата генерального консула России Андрея Косилина в результате инцидента с ударом беспилотника по многоэтажке в Галаце. Само консульство также будет закрыто.

Об этом сообщил президент Румынии Никушор Дан. Его слова приводит румынское информагентство Agerpress.

"Вчера вечером произошел серьезный инцидент, в котором пострадали двое граждан Румынии, и вся ответственность за этот инцидент лежит на России, стране, которая уже более четырех лет ведет агрессивную войну против Украины. В свете этой ситуации Генеральный консул Российской Федерации в Констанце объявлен персоной нон грата, а Генеральное консульство России будет закрыто", – заявил политик.

Инцидент с дроном в Румынии

В пятницу ночью, 29 мая в Галаце прогремел взрыв. Дрон попал в жилую многоэтажку города Галац, в результате чего пострадали два человека.

Из-за инцидента посла России в Румынии Владимира Липаева вызвали в Министерство иностранных дел страны по поводу попадания российского дрона-камикадзе в жилой дом в Галаце.

Бухарест заявил, что такой инцидент является серьезной и безответственной эскалацией со стороны России. Также Румыния уже поставила в известность страны-союзники НАТО, пригрозив Кремлю применением 4 статьи договора Альянса.

Как сообщал OBOZ.UA, армия Румынии не сбила дрон, который врезался в многоэтажку в городе Галац, потому что там опасались, что это может создать еще большую опасность для гражданских. На принятие решения у них было всего четыре минуты.

