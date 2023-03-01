Убытки – сознательная цель нового менеджмента 'Укрнафты', – Гез

Еще в прошлом году крупнейшую нефтедобывающую компанию ПАО "Укрнафта" и крупнейший нефтеперерабатывающий завод – ПАО "Укртатнафта" передали в управление Министерства обороны Украины.

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Вслед за этим появилось много информации о действиях предыдущего менеджмента, однако она нуждалась в подтверждении.

Бывший глава правления "Укрнафты" Олег Гез в интервью РБК-Украина ответил на важные вопросы действий его команды во время управления компанией.

Отметим, что в Офисе президента решение о национализации "Укрнафты" объясняли, в частности, и отказом компании поставлять нефтепродукты Вооруженным силам.

"Обнародованное заявление (представителя Офиса президента – Ред.) является откровенной ложью и введением общества в заблуждение.

"К национализации компании на безвозмездной основе нами было передано заявителям (в основном, разнообразным военным подразделениям и Национальной полиции) более 3 млн литров топлива, отдельным направлением помощи также была передача обмундирования, транспорта и других средств материального обеспечения. По состоянию на момент национализации в ноябре 2022 года у компании не было никаких невыполненных обязательств как перед Министерством обороны, так и перед любой воинской частью, наоборот мы имели множество благодарностей за оказанную помощь от военных и их подразделений", - утверждает Гез.

Также экспредседатель правления прокомментировал упреки в неуплате налогов в бюджет более чем на 4,5 млрд грн. По словам Геза, на момент его увольнения "Укрнафта" вообще не имела невыполненных обязательств перед бюджетом.

"Укрнафта" была прибыльной компанией (с задекларированной прибылью по результатам деятельности за 9 месяцев 2022 года), которая намерена была уверенно и с прибылью закончить этот непростой год. За 10 месяцев 2022 года мы уплатили более 18 млрд грн налогов (рента, НДС, налог на прибыль) и по состоянию на 9.11.2022 новый менеджмент получил в управление прибыльную компанию фактически с нулевой задолженностью по налогам, что может быть подтверждено финансовой отчетностью", - уверяет бывший топ-менеджер.

Впрочем, он отмечает, что после национализации компания вдруг стала убыточной и по состоянию на февраль маж более 4 млрд грн долгов (с учетом будущих штрафных санкций): "Но это уже исключительно ответственность нового менеджмента компании".

Среди примеров – расторгнутый многомиллиардный договор на продажу природного газа, десятки договоров с поставщиками и партнерами по причине их "связанности" со старой управленческой командой и/или акционерами. Как следствие – "проливы" бензина через АЗК упали, контрагенты оказались под шквалом безосновательных обвинений, а сама "Укрнафта" для получения средств вынуждена была в течение декабря-января продавать природный газ по демпинговой цене.

Новые менеджеры уже приступили к амбициозным дорогостоящим проектам, таким как ребрендинг и реконструкция АЗК. Если по закону изъятие акций во время войны – временная мера, то согласитесь, заказанный ребрендинг АЗК вряд ли является задачей Министерства обороны Украины и первоочередной необходимостью", - подчеркивает Гез.

Резюмируя положение дел в компании, бывший топ-менеджер напоминает, что 7 ноября акции "Укрнафты" потеряли более 12 тысяч акционеров компании.

"По закону государство должно вернуть им акции после войны или компенсацию стоимости, если акции будет невозможно вернуть", – акцентирует бывший руководитель компании.

"Инициаторы национализации заинтересованы в том, чтобы размер компенсации, причитающейся акционерам, был как можно ниже. Этой цели должна соответствовать печальная картина убыточного предприятия, с кучей долгов перед бюджетом и т.д. Поэтому у меня нет никакого сомнения в том, что выводы ГАСУ и ГФС будут крайне пристрастны для достижения именно этой цели.

Подтверждением этому являются последние заявления представителей власти и нового менеджмента с откровенным манипулированием фактами и откровенной ложью. А цель этих заявлений создать негативный фон относительно предыдущей деятельности компании и наштамповать кучу уголовных дел для создания основания не возвращать незаконно присвоенные активы миноритарным владельцам", - подчеркивает Гез.