У Путина есть два бункера: Обухов оценил угрозу ядерной войны

У президента страны-агрессора России Владимира Путина есть два бункера, где он может укрыться в случае ядерной войны. Но пустить в ход ядерное оружие он не решится.

Такое мнение в блиц-интервью OBOZREVATEL высказал глава Фонда " Стоп Информ Террор России" Герман Обухов. "Запад опасается того, что Путин пойдет на крайний шаг, на использование ядерного оружия. Но он не пойдет, потому что он трус", – заверил оппозиционер.

По его словам, существует предположение, что на Алтае имеется два бункера, один из которых представляет собой "целый подземный город". "Там есть два бункера. Возможно, он туда и летает", – заметил Обухов.

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В то же время он заверил, что даже самое надежное укрытие не спасет от последствий ядерной войны.

"Никакой бункер на Алтае его не спасет. Может быть, можно прожить дольше на день-два, но после этого – все. После прямого попадания ядерного заряда даже сверху будет землетрясение, разрушатся все коммуникации и прочее. И Путин это прекрасно понимает", – подчеркнул он.

Оппозиционер добавил, что, решившись на войну с НАТО, в том числе ядерную, Путин априори проиграет.

"Война будет стопроцентно проигрышной для России. Даже без применения ядерного оружия, а с ядерным оружием тем более. Если начнется война с НАТО, то через 4 часа российская армия прекратит свое существование", – подытожил он.

Как писал OBOZREVATEL, руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах, генерал армии Николай Маломуж заявил, что война с Украиной может стать для Путина "детонатором" войны с НАТО.