Стали известны подробности продажи завода 'Большевик'

Темой для обсуждения в очередном эфире "Свободы слова Савика Шустера" стала приватизация завода "Большевик", которая вызвала в обществе подозрения в коррупции во время проведения торгов. Об этом говорилось в эфире политического ток-шоу 12 ноября.

Савик Шустер напомнил: в тендере 27 октября приняли участие три компании: бизнесмена Василия Хмельницкого, сына бывшего мэра Киева Степана Черновецкого и экс-регионала Виталия Хомутынника. Победил в торгах, длившихся всего 7 минут, Хмельницкий.

Финальная цена при этом выросла всего на 1,5 миллиона долларов от стартовой. Огромный промышленный комплекс на 35 га земли в Киеве был продан всего за 54 миллиона долларов. При этом рыночную цену лишь части объекта (на Шулявке) еще до начала торгов оценивали по меньшей мере втрое дороже – в 133 миллиона долларов. Инвестор же получил все имущество бывшего завода в 4 областях Украины: 1 га земли на Трухановом острове с выходом к реке Десенка, базу "Альбатрос" на первой линии моря в Затоке (Одесская область), базу отдыха "Десна" на Черниговщине с выходом к реке и озера, сельскохозяйственные угодья в Киевской области и имущество Жашковского машиностроительного завода в Черкасской области.

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Такое приобретение за относительно небольшие деньги для Хмельницкого стало необычайной удачей. Или – сигналом о том, что тендер происходил не совсем честно.

Вместе с гостями студии Савик Шустер также пристальнее присмотрелись к личности победителя торгов, миллионера Василия Хмельницкого. И проанализировали судьбу крупных государственных объектов, которые он раньше уже приобрел – тоже по очень лакомой цене и практически без конкуренции.

Не обошлось без споров. В частности, пылкая дискуссия по поводу поразительно низкой цены, за которую государство продало комплекс "Большевик", возникла между эксминистром финансов Александром Данилюком, бывшим нардепом Бориславом Березой и главой Фонда государственного имущества Дмитрием Сенниченко. Последний не считает, что цена была занижена и сравнил государственное предприятие с "гнилыми яблоками" на базаре.

В конце программы среди зрителей в студии "Свободы Савика Шустера" был проведен традиционный опрос. На этот раз у них спросили, верят ли они в честность крупной приватизации в Украине после услышанного в ходе обсуждения продажи завода "Большевик". 91% зрителей на вопрос ответили отрицательно.