Суд отправил в СИЗО двух организаторов ''пьяных вечеринок'' в Киеве. Фото

Двум организаторам "пьяных вечеринок" в Киеве, подозреваемых в создании и распространении порноконтента с девушками, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без залога. Их отправили в СИЗО на два месяца.

Видео дня

Такое решение принял Шевченковский суд Киева в пятницу, 3 февраля. Об этом сообщила в комментарии OBOZREVATEL спикер ГУ Нацполиции в Киевской области Ирина Прянишникова.

"Сегодня Шевченковским судом Киева рассматривалось ходатайство следователей полиции Киевщины и прокуратуры о заключении под стражу двух подозреваемых, которые 1 февраля были задержаны полицейскими Киевщины и криминальной полицией НПУ", – рассказала представитель ГУ Нацполиции.

СМИ назвали имена задержанных организаторов "пьяных вечеринок". Это блоггер Андрей Ярина и его друг Ярослав Домбровский.

"Двум задержанным фигурантам в уголовном производстве по проведению пьяных вечеринок в столице и созданию и распространению порноконтента с девушками уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток", – отметила Прянишникова.

Что известно о фигурантах

Ведущим скандальных трансляций был блоггер Андрей Ярина. Ему 19 лет, он родом из Хмельнитчины.

Ярина известен тем, что заработал деньги на схеме, известной как "Крутить Бинанс". Позже начал заниматься рефаундом на Амазоне. Это также небезызвестная мошенническая схема, когда злоумышленник заказывает дорогой товар и просто не оплачивает его, зарабатывая большие суммы денег.

В суде Андрей Ярина заявил, что он не поил девушек насильно и уверял, что все делал ради контента.

Соорганизатор вечеринок Ярослав Домбровский учится в Тернополе.

Пока обоих подозреваемых проверяют еще и на причастность к мошенническим действиям во время сбора добровольных взносов на нужды ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Андрей Ярина записал обращение. Он рад тому, что о нем говорит вся Украина, а также не боится ответственности, потому что, по его словам, ему ничего не будет.

Блоггеру и его товарищу, участвовавшим в скандальных пьяных вечеринках в Киеве, где унижали девушек, правоохранители сообщили о подозрении в распространении порнографии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!