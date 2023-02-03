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Суд отправил в СИЗО двух организаторов "пьяных вечеринок" в Киеве. Фото

Надежда Данищук
Расследования
2 минуты
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Суд отправил в СИЗО двух организаторов 'пьяных вечеринок' в Киеве. Фото

Двум организаторам "пьяных вечеринок" в Киеве, подозреваемых в создании и распространении порноконтента с девушками, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без залога. Их отправили в СИЗО на два месяца.

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Такое решение принял Шевченковский суд Киева в пятницу, 3 февраля. Об этом сообщила в комментарии OBOZREVATEL спикер ГУ Нацполиции в Киевской области Ирина Прянишникова.

"Сегодня Шевченковским судом Киева рассматривалось ходатайство следователей полиции Киевщины и прокуратуры о заключении под стражу двух подозреваемых, которые 1 февраля были задержаны полицейскими Киевщины и криминальной полицией НПУ", – рассказала представитель ГУ Нацполиции.

СМИ назвали имена задержанных организаторов "пьяных вечеринок". Это блоггер Андрей Ярина и его друг Ярослав Домбровский.

"Двум задержанным фигурантам в уголовном производстве по проведению пьяных вечеринок в столице и созданию и распространению порноконтента с девушками уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток", – отметила Прянишникова.

Что известно о фигурантах

Ведущим скандальных трансляций был блоггер Андрей Ярина. Ему 19 лет, он родом из Хмельнитчины.

Суд отправил в СИЗО двух организаторов ''пьяных вечеринок'' в Киеве. Фото

Ярина известен тем, что заработал деньги на схеме, известной как "Крутить Бинанс". Позже начал заниматься рефаундом на Амазоне. Это также небезызвестная мошенническая схема, когда злоумышленник заказывает дорогой товар и просто не оплачивает его, зарабатывая большие суммы денег.

В суде Андрей Ярина заявил, что он не поил девушек насильно и уверял, что все делал ради контента.

Соорганизатор вечеринок Ярослав Домбровский учится в Тернополе.

Пока обоих подозреваемых проверяют еще и на причастность к мошенническим действиям во время сбора добровольных взносов на нужды ВСУ.

Суд отправил в СИЗО двух организаторов ''пьяных вечеринок'' в Киеве. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Андрей Ярина записал обращение. Он рад тому, что о нем говорит вся Украина, а также не боится ответственности, потому что, по его словам, ему ничего не будет.

Блоггеру и его товарищу, участвовавшим в скандальных пьяных вечеринках в Киеве, где унижали девушек, правоохранители сообщили о подозрении в распространении порнографии.

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