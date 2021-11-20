Сотрудница ПриватБанка 'слила' персональные данные клиентов: названы расценки

В Киеве осудили мужчину, который в соцсетях продавал данные украинцев из баз госучреждений, "Новой почты" и ПриватБанка. В частности, информацию некоторых VIP-клиентов упомянутого финучреждения ему за денежное вознаграждение сливала его сотрудница.

Приговор злоумышленнику вынес Голосеевский суд столицы 15 ноября. На нем он раскаивался в поступке и сдал свою сообщницу, также назвав расценки на "слив" данных.

Отмечается, в январе этого года мужчина разместил в Telegram объявление о продаже баз данных ПАО КБ "ПриватБанк", ООО "Новая почта", Национальной полиции, Государственной фискальной службы, Главного сервисного центра Министерства внутренних дел, Государственной миграционной и Государственной пограничной служб. Такая информация используется контролирующими органами исключительно в служебной деятельности и имеет ограниченный доступ.

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Но обвиняемый через общего знакомого сконтактировал с заместителем руководителя отделения по обслуживанию индивидуальных VIP-клиентов ПриватБанка. Ей он предложил за деньги копировать данные о клиентах и передавать ему.

За январь-февраль женщина успела сфотографировать и отправить сообщнику информацию о 15 клиентах финансового учреждения. Речь идет о ФИО, дате и месте рождения, регистрации и дополнительных адресах клиента, номерах телефонов связи, копиях документов, паспортных данных, истории обслуживания, данных о финансовом состоянии, движении средств и контрагентах.

К апрелю за такие услуги женщина получила 26 550 гривен. В начале июня она познакомила заказчика с руководителем управления по банковской безопасности ПриватБанка. Он оказался "агентом" правоохранителей, которым и сдал злоумышленников. Благодаря этому удалось узнать и их расценки. В частности, за предоставление таких документов предлагалось:

анкета клиента банка – 300 гривен;

выписка из банковского счета – 600 гривен;

сканированная копия документа – 400 гривен;

по информации о VIP-клиенте была отдельная договорная цена.

Известно, что мужчину, покупавшего информацию у сотрудников банка и продававшего их в Telegram, привлекли к уголовной ответственности. Обвиняемого приговорили к четырем годам лишения свободы со штрафом в 2550 гривен и в то же время освободили от тюремного наказания с испытательным сроком 1 год.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре в сети обнаружили базу данных многих жителей Украины. Речь шла о 53 миллионах записей о персональной информации украинцев.