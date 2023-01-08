СМИ рассказали, как российскому наркобарону Щипцову удалось избежать экстрадиции из Украины

СБУ задержала россиянина Александра Щипцова (Яшина), долгое время находившегося в розыске Интерпола за торговлю наркотиками и проживавшего в Украине. Наркобарон активно пытается избежать депортации из страны.

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Об этом пишет "Апостроф" со ссылкой на Politeka. Издание рассказало о том, кто спасал Щипцова от экстрадиции на родину.

Как утверждает Politeka, легализация и процветание Щипцова в Украине стали возможны благодаря тому, что он еще в 2019 году якобы активно сотрудничал с сотрудником прокуратуры Артемом Петрашкиным. Сам Петрашкин тоже не раз становился объектом для журналистских расследований.

Так, в 2014 году известный украинский журналист Михаил Ткач в своем видеоблоге рассказывал об элитных автомобилях, на которых ездят служащие прокуратуры. Тогда Петрашкин работал помощником первого заместителя Генерального прокурора Николая Герасимюка и был замечен журналистами, когда приезжал в прокуратуру на роскошном джипе.

В 2019 году Петрашкин фигурировал в списках советников министра юстиции Дениса Малюски. Примечательно, что в то время он числился уже сотрудником СБУ, которая и взяла в оборот "Химпром".

Затем след Петрашкина потерялся. Самое свежее упоминание его в СМИ – расследования " Известий" - "Фонд гарантирования вкладов продает возле Киева землю в 27 раз дешевле". Там Артём Петрашкин упоминается как неоднократный победитель земельных аукционов.

Politeka утверждает, что якобы именно Петрашкину Щипцов сдал всех своих подельников наркокартелю "Химпром", после чего их всех задержали украинские спецслужбы. Щипцов рассказал обо всем: схемы работы, способы транспортировки наркотиков, получение денег, а также поименно назвал всех своих "коллег" и снабдил Петрашкина информацией, которая позволила их задержать и возбудить против них уголовные дела.

Кроме этого, по информации издания, Щипцов с Петрашкиным якобы присвоили себе деньги бывших коллег Щипцова из "Химпрома" на сумму около 16 миллионов долларов. Среди фигурирующих в списках жертв: Святослав Мороз, Виктория Жадовец, Андрей Кушнеров, Андрей Вигель, Александр Гаврилов, Максим Нагара и многие другие – все они так или иначе были связаны с деятельностью группировки Щипцова в Украине.

Между тем, СБУ, получив всю необходимую информацию, провела успешный рейд. В общей сложности было задержано около двадцати человек, проведено 80 обысков, изъяты деньги, золото и украшения на $5 млн, черная бухгалтерия, наркотики, огнестрельное оружие, взрывчатка, спецтехника. Кроме того, силовики обнаружили 10 кг психотропного вещества альфа PVP, 5 кг мефедрона, более 5 кг амфетамина общей стоимостью по ценам "черного рынка" более 20 млн грн.

После того, как против остальных участников банды были возбуждены уголовные производства, именно Щипцов остался единолично возглавлять Химпром и продолжал торговлю наркотиками в Украине. Как утверждает Politeka, прикрывал его действия вроде бы тот же Артем Петрашко.

Однако уже через год соглашение Щипцова с Петрашкиным рисковало быть обнародованным. 2020 активисты митинговали под офисом от офиса Генпрокурора с требованием прекратить преступную деятельность "Химпрома" в Украине. На митинге неоднократно звучали имена Щипцова и Петрашкина. Последнего призывали прекратить покрывать преступную деятельность российского наркобарона.

Однако после начала полномасштабной войны России против Украины для Щипцова все изменилось. Потеряв покровительство Петрашкина, Щипцов в течение одного года потерял все документы, легализовавшие его пребывание в Украине, а СБУ активизировала расследование дела "Химпрома", начатое еще в 2019 году.

После задержания силовиками Александр Щипцов находится в Волынском миграционном центре для временного содержания без гражданства. Он безрезультатно пытается уйти от экстрадиции. В частности, россиянин пытался подкупить начальника центра Валерия Демчука, предлагая ему 500 тысяч долларов за получение документов, однако последний отказался.